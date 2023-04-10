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الإثنين، 10-04-2023 06:05 ص

هطولات غزيرة وتساقط البرد مصحوب بالرعد ما بعد ظهر اليوم

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود اجواء دافئة ومغبرة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تصبح الهطولات غزيرة في جنوب المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة، وفي ساعات الليل يتراجع تدريجياً تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي وتضعف فرصة هطول الامطار وتخف سرعة الرياح وفق دائرة الارصاد الجوية.

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التحذيرات ليوم الاثنين:
- خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة.
- خطر حدوث العواصف الرعدية.
- خطر تدني مدى الرؤية  الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.


 




 

 


 

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