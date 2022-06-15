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الأربعاء، 15-06-2022 01:36 م

‫آلام الجانب الأيسر من البطن تشير إلى عدة مشاكل.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن لآلام الجانب الأيسر من البطن أسباب يمكن تشخيصها بناء على موضع الآلام الدقيق والأعراض الأخرى المصاحبة.


وأوضح المركز أنها تشير إلى مشاكل في المعدة، والقلب، والرئتين، والبنكرياس، والطحال، أما الآلام في الجزء العلوي الأوسط من البطن، فتدل على مشاكل في الطحال، والكلى، والحالب، والأمعاء الغليظة.

أما آلام بالجزء العلوي السفلي من البطن فتشير إلى مشاكل الكلى، والحالب، والأمعاء الغليظة.


ويجب استشارة الطبيب إذا كانت الآلام شديدة أو استمرت طويلا، مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى، والدوار، والغثيان، والقيء، والانتفاخ، والإسهال والإمساك وحرقة المعدة، وآلام الصدر، وضيق التنفس، ونوبات التعرق، وآلام أثناء التبول.

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