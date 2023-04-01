أبرزها مرضى الكلى .. طبيب يحذر هؤلاء من الإفراط في تناول اللحوم

الوكيل الإخباري- تحتوي اللحوم بمختلف أنواعها على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الحالة الصحية للجسم، مثل البروتينات، الدهون، الكالسيوم، السعرات الحرارية، الحديد، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، السيلينيوم، إضافة إلى مجموعة مختلفة من فيتامينات ب، إلا أن هناك بعض الفئات التي يحظر عليهم تناولها.



وفي هذا الصدد، يقول الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن هناك بعض الفئات يحظر عليها تناول اللحوم الحمراء واستشارة الطبيب المختص بشأن الكمية المناسب تناولها، لتجنب الأضرار الصحية المحتملة.



ويوضح ناجي، أنه في حالة زيادة كمية اللحوم في الجسم فإنها تتكسر إلى أحماض أمينية، والتي تتكسر إلى يورد أسد، والبوليك الذي يترسب في المفاصل ويتسبب في الإصابة بالنقرس، أو يترسب في العضلات ويتسبب في الإصابة بتيبس في العضلات، أو يترسب في الكلى ويتسبب في تكوين حصوات الكلى، لذلك فهؤلاء ممنوعين من الإفراط في تناولها.

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ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه من المعروف أن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة البيورين، التي من شأنها التسبب في تراكم بلورات حمض اليوريك على المفاصل، ما يؤدي إلى المعاناة من الالتهاب والتورم، لذا، ينصح لمرضى النقرس بالابتعاد عن تناول كميات كبيرة من اللحوم، لتجنب المعاناة من ألم المفاصل، واحمرار والتهاب المفصل، مع صعوبة تحريكه.



وحذر استشاري التغذية العلاجية، من يعانون من وجود مشاكل في وظائف الكلى، أو بعض أمراض المناعة مثل الروماتيود والذئبة الحمراء، من تناول اللحوم الحمراء، مؤكدًا أنها ممنوعة أيضًا على من يعانون من مرضى حمى البحر المتوسط.

الكونسلتو الطبي

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