الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : ضبط 12 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في شاليه

استشهاد برادعية منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

ختام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية للخماسيات

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

اصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في لواء المزار الشمالي

هزة ارضية ثانية تضرب البحر الميت

هزة أرضية تضرب منطقة الأغوار في الأردن

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك

السبت، 01-04-2023 02:29 م

أبرزها مرضى الكلى .. طبيب يحذر هؤلاء من الإفراط في تناول اللحوم

9527871-148920151


الوكيل الإخباري- تحتوي اللحوم بمختلف أنواعها على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الحالة الصحية للجسم، مثل البروتينات، الدهون، الكالسيوم، السعرات الحرارية، الحديد، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، السيلينيوم، إضافة إلى مجموعة مختلفة من فيتامينات ب، إلا أن هناك بعض الفئات التي يحظر عليهم تناولها.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن هناك بعض الفئات يحظر عليها تناول اللحوم الحمراء واستشارة الطبيب المختص بشأن الكمية المناسب تناولها، لتجنب الأضرار الصحية المحتملة.

ويوضح ناجي، أنه في حالة زيادة كمية اللحوم في الجسم فإنها تتكسر إلى أحماض أمينية، والتي تتكسر إلى يورد أسد، والبوليك الذي يترسب في المفاصل ويتسبب في الإصابة بالنقرس، أو يترسب في العضلات ويتسبب في الإصابة بتيبس في العضلات، أو يترسب في الكلى ويتسبب في تكوين حصوات الكلى، لذلك فهؤلاء ممنوعين من الإفراط في تناولها.

اضافة اعلان


ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه من المعروف أن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة البيورين، التي من شأنها التسبب في تراكم بلورات حمض اليوريك على المفاصل، ما يؤدي إلى المعاناة من الالتهاب والتورم، لذا، ينصح لمرضى النقرس بالابتعاد عن تناول كميات كبيرة من اللحوم، لتجنب المعاناة من ألم المفاصل، واحمرار والتهاب المفصل، مع صعوبة تحريكه.


وحذر استشاري التغذية العلاجية، من يعانون من وجود مشاكل في وظائف الكلى، أو بعض أمراض المناعة مثل الروماتيود والذئبة الحمراء، من تناول اللحوم الحمراء، مؤكدًا أنها ممنوعة أيضًا على من يعانون من مرضى حمى البحر المتوسط.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6426c8194236045773270d16

هل الوسواس القهري مرض خطير حقا؟!

200423051056535_Knefe

خبير تغذية يحذر: تناول الكنافة في هذا الوقت خلال رمضان يزيد الوزن !

1038754845_541_-1_1705_1280_1920x0_80_0_0_754037c521ddf91f3ae0c7d8840e06b3

دراسة : عشاق القهوة يمشون أكثر وينامون أقل

main_image6427e5f787641

دراسة : خطر الملح على الشرايين لا يرتبط بارتفاع الضغط

22

الشد العضلي أثناء الصيام .. 4 فئات أكثر عرضة له

2023_3_29_21_19_3_847

5 مواد غذائية تسبب الصداع على السحور .. تجنبها

أخبار متعلقة
image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

2023-01-1422_39_21.056478-staick-800x800

العلماء يكشفون "خطرا صحيا" ينجم عن تناول اللحوم غير المطبوخة جيدا!

b8ca54ac-6113b6694c59b727b6425060-e1677572329904

لتعزيز المناعة وصحة القلب.. 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

a6cfe1de-0135-416f-937f-017ea3382772

دراسة حديثة تحذر من المحليات الصناعية

eating-11022015-002

الرجال أسرع هضماً للطعام من النساء

tbl_articles_article_24557_41798206ab9-0e32-49f6-b4df-a0e781591668

في اليوم العالمي للسمنة .. طبيب يوضح كيف يفقد مريض السكر وزنه؟