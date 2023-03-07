دراسة حديثة تحذر من المحليات الصناعية

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نشرتها دورية "نيتشر ميديسين" الطبية، أن المحليات الصناعية البديلة عن السكر قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تتكون من مواد صناعية قد تؤثر بشكل سلبي على القلب.



وأوضح باحثون أميركيون بمستشفى جامعة كليفلاند كلينيك، أن المُحليات الصناعية، لا ينبغي اعتبارها بديلا صحيا وآمنا للسكر، إذ تحتوي على مادة "الإريثروتول" المعروف عنها كبديل للسكر الخال من السعرات الحرارية، ووفق نتائج الدراسة تزيد هذه المادة من خطر الإصابة بنوبات قلبية على المدى البعيد إضافة للسكتة الدماغية، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وقد نظر الباحثون لمستويات هذه المادة في الدم لدى أكثر من أربعة آلاف مشارك من الولايات المتحدة وأوروبا ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الإريثريتول بالدم ممن تجاوزا الستين عاما، تعرضوا لنوبات قلبية بالفعل أو لديهم عوامل خطر الإصابة كارتفاع ضغط الدم والسكري.

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وكانت بحوث سابقة وجدت علاقة مباشرة بين استهلاك بدائل السكر الصناعية والإصابة بالأمراض القلبية، كما أعلنت سابقا منظمة الصحة العالمية خلال تقرير نشر العام الفائت عدم دعمها لاستخدام المحليات الصناعية كبدائل آمنة للسكر.



ويوضح رئيس الجمعية اللبنانية الفرنسية لأمراض السكري والغدد الصماء، الدكتور إيلي حداد، أن هناك عدة أنواع من المحليات؛ فبضعها ذو مصدر طبيعي مثل سكر "ستيفيا"، والآخر صناعي كـ "أسبارتام".



ولفت إلى أن المحليات ذات المصدر الطبيعي أفضل بكثير من الناحية الصحية مقارنة بالمحليات الصناعية.

وأكد حداد، أن هناك محليات جيدة أيضا تعرف بالإيتريتول، لأنها مقبولة من الجسم، ولا ترفع مستوى الأنسولين.



وأشار إلى أن الدراسة الحديث تربط بين المحليات وأمراض القلب، وهذه الخلاصة فيها نقاش، لأن من يلجؤون إلى تلك المحليات، يعانون السمنة في الأصل، وبالتالي، فهم معرضون بشكل مسبق لهذه الاضطرابات الصحية.



وأضاف حداد، أن بعض الناس يقبلون على هذه المحليات اعتقادا منهم أنها تحل المشكلة بشكل جذري، لكنهم لا ينتبهون إلى مكونات أخرى في الطعام تزيد الوزن مثل الدهون، فالسكر ليس هو المكون الوحيد السيء.



الكونسلتو الطبي

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