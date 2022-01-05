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الأربعاء، 05-01-2022 03:40 م

أحدث طرق علاج الاكتئاب في المنزل

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الوكيل الإخباري - يُفضل كثير من مرضى الاكتئاب عدم الاستعانة بالعلاجات الدوائية أو العلاج المعرفي السلوكي وزيارة الطبيب النفسي. في حين يوجد العديد من طرق علاج الاكتئاب المنزلية، التي تساعد في العلاج بشكل فعّال.

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في السطور التالية، نستعرض معًا أحدث طرق علاج الاكتئاب في المنزل بحسب موقع "ويب ميد" الطبي:

 

-التأمل واليوجا

يوصف التأمل أحيانًا بأنه حالة متغيرة من الوعي، يمكن أن يساعدك على الاسترخاء؛ مما يساعد في علاج الاكتئاب. واليوجا جزء من التأمل، مع حركات خاصة بالجسم وتقنيات التنفس، فتساعدك على الاسترخاء أيضاً.

-العلاج بالتدليك

تعتمد معظم علاجات اللمس على فكرة أن العقل والجسم مترابطان؛ وترتبط صحتك الجسدية وسلامتك العاطفية ارتباطًا وثيقًا، والاعتقاد هو أنه عندما يكون جسمك مسترخيًا، يمكن لعقلك أن يصبح بصحة أفضل، مما يقلل من الاكتئاب، ويعزز العافية بشكل عام.

 

-التخيل الموجه
التخيل الموجه هو أسلوب للاسترخاء يمارسه أيضًا بعض المتخصصين الذين يستخدمون الارتجاع البيولوجي، وباستخدام التخيل الموجه ستفكرين في صور ذهنية جيدة، مثل أمواج المحيط، أو ربما صور للتحكم في مرضك أو علاجه.

 

-العلاج بالموسيقى
يمكن اعتبار الموسيقى بمثابة مهدئ طبيعي للروح البشرية، وقد تمَّ استخدامه من قبل فيثاغورس في القرن السادس قبل الميلاد، وهو فيلسوف وعالم رياضيات شهير.

 

 

سيدتي

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