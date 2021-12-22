الوكيل الإخباري - ماهي أسباب التهاب الجلد العصبي ومتى يجب مراجعة الطبيب، يعد مرض التهاب الجلدي العصبي مرض جلدي يَبدأ بحكة في الجلد وتزداد تدريجياً حسب المسبب، ويمكن لكثرة الحكة أن يتأثر الجلد ويصبح أكثر سمكاَ ويترك آثاراً عدة على الجلد.

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ولهذا المرض أسباب وأعراض عدة وردت في موقع مايو "كلينك"، وهي:

1 - النساء أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الجلدي العصبي من الرجال.

2 - الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي من التهابات الجلد أو الإكزيما أو الصدفية أو حالات أخرى مشابهة.

3 - يُحفّز القلق والتوتر الحكة المرتبطة بالالتهاب الجلدي العصبي.

4 - التحسس من الملابس والحشرات والمنظفات.

المصدر - هي

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