أسباب التهاب الكلى المناعي.. كيف يمكن علاجه؟‎

الوكيل الإخباري - التهاب الكلى المناعي، والذي يعرف أيضًا باسم اعتلال الكلى بالجلوبولين المناعي أ، هو مرض يصيب الأوعية الدموية في الكلى، وهي وحدات تصفية الدم.

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يختلف تأثير مرض التهاب الكلى المناعي من شخص لآخر. في بعض الحالات، قد يشفى المرض تلقائيًا، بينما قد يتطور في حالات أخرى إلى الفشل الكلوي.

أسباب التهاب الكلى المناعي

لا يُعرف السبب الدقيق لالتهاب الكلى المناعي، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به، مثل:

- العدوى، قد تؤدي بعض أنواع العدوى، مثل عدوى الجهاز التنفسي العلوي، إلى تكوين رواسب في الكلى تسبب المرض.

- أمراض المناعة الذاتية، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة الحمراء، أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى المناعي.

- العوامل الوراثية، قد يكون هناك استعداد وراثي للإصابة بالتهاب الكلى المناعي.

طرق علاج التهاب الكلى المناعي

لا يوجد علاج شافٍ لالتهاب الكلى المناعي، لكن يمكن علاج الأعراض ومنع تفاقم المرض. تشمل العلاجات ما يلي:

- الأدوية: مثل مضادات الالتهاب الستيرويدية والأدوية المثبطة للمناعة.

- تغييرات في نمط الحياة: مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

- غسيل الكلى: في الحالات الشديدة، قد يكون غسيل الكلى ضروريًا لاستبدال وظائف الكلى المفقودة.

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