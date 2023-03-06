أسباب الورم العصبي و3 خيارات للعلاج

الوكيل الإخباري- الورم العصبي يحدث نتيجة مجموعة من الاضطرابات التي تتسبب في تكون الأورام على الأنسجة العصبية، ويؤدي للكثير من الأعراض المزعجة وقد يكون التدخل الجراحي هو العلاج المناسب لبعض الحالات.



نستعرض في التقرير التالي أسباب الإصابة بالورم العصبي، وأبرز خيارات العلاج، وفقًا لـ "Mayo clinic" و"Very well health".



الورم العصبي المعروف أيضًا باسم انضغاط العصب غالبًا ما يكون مؤلم ولكنه عادةً ما يكون حميدًا وهو نموًا غير طبيعي للأنسجة العصبية، يمكن أن تحدث الأورام العصبية في أي مكان في الجسم.



هناك نوع شائع من الورم العصبي في القدم يسمى ورم مورتون العصبي، ينمو بين إصبع القدم الثالث والرابع، واليد هي موقع شائع آخر لتطور الورم العصبي



ما هي أعراض الورم العصبي؟

تتضمن الأورام العصبية سماكة الأنسجة العصبية مما يسبب غالبًا ألمًا شديدًا في الأعصاب يمكن للورم العصبي أيضًا أن يغير الطريقة التي يفسر بها الدماغ الشعور باللمس.



وقد يتسبب الورم العصبي فيما يعرف بـ خلل الحس، وهو عبارة عن أحاسيس غير طبيعية، يمكن أن تكون مؤلمة أو غير مريحة، وتعتمد الأعراض على منطقة الجسم التي يتكون فيها الورم العصبي تشمل الأعراض في ورم مورتون العصبي ما يلي:



-ألم حارق في كرة القدم قد ينتشر في أصابع القدم.



-ألم حاد وخز يزداد حدة مع النشاط.



-يتفاقم الألم بارتداء الأحذية خاصةً إذا كانت ضيقة.



-خدر أو قلة الشعور في المنطقة المصابة.



-الشعور بالنقر عند المشي.



-ألم بعد خلع الحذاء.



-التغييرات في الدورة الدموية وإنتاج العرق.



-انخفاض كثافة العظام.



-عادةً ما تتحسن هذه الأعراض عندما يتم علاج الورم العصبي بنجاح.



أسباب الورم العصبي

تحدث الأورام العصبية بسبب إصابات العصب والتي يمكن أن تكون تمزق أو إصابة ساحقة أو ضغط عصبي أو تمدد مفرط، تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:



-الخضوع للجراحة، خاصة بتر الأطراف أو استئصال الثدي.



- ارتداء أنماط أحذية معينة سواء كانت ضيقة أو عالية الكعب أو مدببة أو غير مناسبة تؤثر على القدم ومحاذاة القدم الطبيعية.



- القدم المسطحة أو التشوهات الوراثية الأخرى.



- الإجهاد المتكرر.



- الحمل.



- أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس.



علاج الورم العصبي

يمكن علاج الورم العصبي بعدة طرق، وعادًة ما يتوقف الأمر على طبيعة الورم ومكانه، وومن أبرز الخيارات العلاجية المتاحة ما يلي:



العلاج الدوائي

عادًة ما يحتاج المريض مسكنات الألم ومضادات الالتهاب بالإضافة إلى مضادات الاكتئاب والصرع، والحقن التي تساعد في تخفيف التورم والالتهاب.



العلاج الطبيعي

يتم عن طريق استخدام العديد من تقنيات العلاج الطبيعي للأورام العصبية، والتي قد لا تعطي نتيجة فعال بمفردها كما يحتاج المصاب الخضوع لجلسات مكثفة للحصول على النتائج المرجوة.



العلاج الجراحي

إذا فشلت العلاجات الأخرى قد يوصي الطبيب بالجراحة، يتم تخفيف الضغط عن طريق قطع الهياكل المجاورة التي تضغط على العصب، أو إزالة العصب والذي يمكن أن يؤدي إلى خدر دائم في المنطقة المصابة.

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