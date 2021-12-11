أسباب تسوس الأسنان رغم غسلها

الوكيل الإخباري - يصاب العديد من الأشخاص بتسوس أسنانهم، رغم غسلها باستمرار بالفرشاة والمعجون، أكثر من مرة يوميا.

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كشف تقرير نشره موقع "لايف سترونغ"، أن هناك 3 أسباب تؤدي إلى تسوس الأسنان رغم تفريشها يوميا مع المعجون، وهي:



إهمال خيط الأسنان

رغم استعمال معظم الأشخاص المعجون الغني بالفلورايد بانتظام، إلا أنهم يتجاهلون استخدام الخيط الطبي، والذي يساعد في تنظيف الأسنان من بقايا الطعام، التي لا يمكن لفرشاة الأسنان إزالتها.

مشروبات الصودا

يظهر تسوس الأسنان لدى الأشخاص الذي ينتظمون في غسلها، بالفرشاة والمعجون والخيط الطبي أيضا، إلا أنهم يتناولون مشروبات الصودا.

تتسبب مشروبات الصودا في التصاق الأحماض والسكريات بالأسنان، الأمر الذي يؤدي إلى تكسر طبقة المينا وحدوث تجاويف بالأسنان وتسوسها.

الجينات

يُفاجأ بعض الأشخاص الذي يغسلون أسنانهم بالفرشاة والمعجون وأيضا يستعملون الخيط الطبي، بوجود تسوس في أسنانهم.

يقول الخبراء إن هؤلاء الأشخاص يعانون من تأثيرات الجينات التي تؤدي إلى إصابتهم بالمزيد من التجاويف، كرواسب الكالسيوم المرتفعة في لعابهم.

المصدر - البيان

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