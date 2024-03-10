أسباب حرقان القدم أو حرارة القدمين

الوكيل الإخباري - يعد الإحساس بالحرقان في القدمين أحد الأعراض السريرية الشائعة للعديد من الحالات التي تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ويمكن أن يكون قصير الأمد أو طويل الأمد، وغالبًا ما يصاحبه احمرار وتورم وزيادة في درجة حرارة القدم.

اضافة اعلان

قد يعني الألم الحارق في القدمين أكثر من مجرد التعب؛ فيما يلي أهم الحالات التي قد تسبب مشاكل لقدميك:



الاعتلال العصبي المحيطي

يحدث الاعتلال العصبي المحيطي عندما تتلف الأعصاب الطرفية التي تنقل الإشارات من الدماغ إلى الأطراف، ونتيجة لذلك، فإنها ترسل علامات الألم دون أي إصابة، يعد الاعتلال العصبي المحيطي أمرًا شائعًا لدى مرضى السكري وهو مؤشر على مضاعفات مرض السكري بسبب ضعف التحكم بنسبة السكر في الدم.



قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية إلى إبطاء جميع العمليات في الجسم، عندما لا تتلقى الأطراف تدفق دم منتظم، قد يحدث تورم بسبب احتباس الماء، مما يسبب الألم والحرقان في القدمين.



تراكم السموم

الإكثار من أي شيء يمكن أن يضر بالصحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأدوية والمكملات الغذائية، على سبيل المثال، يمكن لجرعة زائدة من مكملات الفيتامينات (فيتامين ب6 بشكل رئيسي) أو التسمم بالمعادن الثقيلة أن تلحق الضرر بالأعصاب الطرفية والأوعية الدموية، مما يسبب الألم والتورم في القدمين.



ارتفاع ضغط الدم

حالة أخرى تتعلق بالدورة الدموية والتي يمكن أن تسبب حرقان القدمين، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا في انخفاض الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تغيرات في لون الجلد، وانخفاض معدل النبض في القدمين، وانخفاض درجة حرارة الأطراف، والشعور بالحرقان.



نقص فيتامين ب12

يلعب فيتامين ب12 دوراً حيوياً في العديد من عمليات الجسم، بما في ذلك تلك التي تشارك في عمل الجهاز العصبي، لذلك، فإن نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب حرقان في القدمين مع إحساس بالوخز والحرقان في الذراعين .



الأمراض المعدية

على الرغم من أن حرق القدمين قد لا يكون من الأعراض الرئيسية للأمراض المعدية، إلا أنه يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي، بعض الحالات التي قد تحدث فيها مشاكل في القدم تشمل فيروس نقص المناعة البشرية مثل الإيدز ومرض لايم ومتلازمة جيلان باريه.



التهاب الأوعية الدموية

في بعض الأحيان، قد تتأثر الدورة الدموية بسبب التهاب الأوعية الدموية، والذي يسمى أيضًا التهاب الأوعية الدموية، في هذه الحالة، يهاجم الجهاز المناعي الأوعية الدموية ويسبب الالتهاب.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

