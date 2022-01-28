أسباب صحية مهمة لتناول الشمندر بعد سن الخمسين

الوكيل الإخباري - الشمندر أو البنجر، هو نوع من الخضروات الشتوية سهلة التحضير.. ما عليك سوى الطهي في الماء المغلي أو بالبخار للاستمتاع بنكهته الحلوة.

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فيما يلي خمسة أسباب وجيهة لإعادة وضع الشمندر في القائمة بعد سن الخمسين، بحسب "فام أكتويال":





الشمندر منخفض السعرات الحرارية

الشمندر من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية مع 42 سعرة حرارية لكل 100 جرام.. لعمل أطباق تنحيف صغيرة، يمكنك دمجها مع الجزر (في حساء الشتاء)، والحمص بالطحينة (طبق لذيذ حقاً)، والسلطة أو حتى مع المعكرونة السمراء (وإضافة جبنة الفيتا).

الشمندر غني بالألياف

يحتوي 100 جرام من جذر الشمندر المطبوخ على ما يقرب من 2.5 جرام من الألياف: وهي ألياف غذائية غير قابلة للذوبان (مثل السليلوز) وهي فعّالة بشكل خاص في حالات الإمساك. بشكل ملموس للغاية: تمتص الألياف الماء الموجود في المعدة، مما يساعد على تكدس الفضلات ويعزز التخلص منها في المرحاض.

يحارب الشمندر ارتفاع ضغط الدم



مع نكهة حلوة بعض الشيء، يعتبر عصير الشمندر مثالياً لتناوله وقت الفطور.. يوصى به بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يحتوي على نسبة مثيرة للاهتمام من النترات: هذه الجزيئيات (الموجودة بشكل طبيعي في بعض الفواكه والخضروات) لها خصائص خافضة للضغط، وتوسع الأوعية الدموية، ووقائية لنظام القلب والأوعية الدموية.

الشمندر لتقوية الذاكرة

جذر الشمندر هو نبات غني جداً بالعناصر الغذائية الصحية: بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، هناك مركّبات الفلافونويد والبيتالين والمركّبات الفينولية.. على وجه التحديد: وفقاً لعمل باحثين من جنوب أفريقيا نُشر في أكتوبر 2020 في المجلة المتخصصة Nutritional Neurosciences؛ فإن اتباع نظام غذائي غني بالشمندر، يمكن أن يساعد في حماية الذاكرة والوقاية من مرض الألزهايمر.

الشمندر لصحة العيون

لا تتخلصي من أوراق الشمندرر الأحمر؛ بل حاولي صنع سلطة منها، أو سلقها وتتبيلها مع الطحينة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أوراق الشمندر مفيدة جداً للصحة؛ لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة (اللوتين والزياكسانثين، على وجه الخصوص) التي تمنع الجذور الحرّة الضارة بالعيون؛ لأنها تزيد من الحساسية للضوء الأزرق، وبالتالي فإنها ستساهم في منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، أو حتى إعتام عدسة العين.

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