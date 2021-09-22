أشهر أخطاء الرجيم التي تمنع إنقاص الوزن

الوكيل الإخباري - إذا كنت تتساءلين عن سبب عدم قدرتك على التخلص من الوزن الزائد رغم اتباعك لحمية غذائية.

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إليك أشهر الأخطاء التي من الممكن أنكِ تقعين فيها، وتمنع نزولك في الوزن:



1- تناول كثير جدًا من السعرات الحرارية أو قليل جدًا منها: بالطبع يمكن لتناول كثير من السعرات الحرارية أن يمنعك من فقدان الوزن، ولكن يمكن أن يكون لتناول سعرات حرارية قليلة جدًا نفس التأثير أيضًا! إذ يسبب الشعور بالجوع الشديد وتقليل مستوى الحرق (التمثيل الغذائي) والكتلة العضلية.

2- عدم ممارسة الرياضة إطلاقًا أو ممارسة الرياضة أكثر من اللازم: يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى فقدان كتلة العضلات وانخفاض التمثيل الغذائي، ومن ناحية أخرى، فإن الإفراط في ممارسة الرياضة ليس صحيًا ولا فعالًا، وقد يؤدي إلى إجهاد شديد.

3- عدم تضمين تمارين الأوزان في خطتك الرياضية: يمكن أن تساعد تمارين رفع الأثقال أو تمارين المقاومة على زيادة معدل الحرق، وزيادة كتلة العضلات وتعزيز فقدان الدهون، بما في ذلك دهون البطن والظهر.

4- اختيار الأطعمة قليلة الدسم: عادة ما تكون الأطعمة الخالية من الدهون أو "أطعمة الرجيم" غنية بالسكر وقد تؤدي إلى الجوع وزيادة تناول السعرات الحرارية.

5- المبالغة في تقدير عدد السعرات الحرارية التي تحرقينها في أثناء التمرين: تُظهر الدراسات أن الناس يميلون إلى المبالغة في تقدير عدد السعرات الحرارية التي يحرقونها في أثناء التمرين.

6- عدم تناول كمية كافية من البروتين: يساعد تناول البروتين بالقدر الكافي على إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء وزيادة معدل الأيض.

7- عدم تناول ما يكفي من الألياف: يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الألياف على تقليل الشهية عن طريق زيادة الشعور بالامتلاء، وقد يساعدك أيضًا على امتصاص سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى.

8- تناول كثير من الدهون في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات: على الرغم من أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات -مثل الكيتو- تقلل الجوع، فإن إضافة كثير من الدهون قد يبطئ أو يمنع فقدان الوزن.

9- كثرة تناول الطعام حتى لو لم تكوني جائعة: للحصول على أفضل النتائج، من المهم أن تأكلي فقط عندما تكون جائعة.



المصدر - سوبر ماما