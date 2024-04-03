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الأربعاء، 03-04-2024 01:05 م

فئات ممنوعة من الإفراط في تناول البيض على السحور‎

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الوكيل الإخباري - يعتبر البيض من الوجبات الأساسية على المائدة الرمضانية، حيث يقبل على تناوله الكثيرون بسبب مذاقه اللذيذ وغناه بالعديد من العناصر الأساسية للجسم، إلا أنه عند الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار الصحية لفئات معينة.

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فئات ممنوعة من الإفراط تناول البيض على السحور
 

و توضح الدكتورة نهلة جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية ، أن هناك بعض الفئات تمنع من الإفراط في تناول البيض أثناء تناول وجبة السحور بشكل يومي، موضحة أنه من بينها مرضى السكري فقد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، خاصةً عند تناوله بشكل مفرط، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني.


وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن البيض قد يثير الحساسية عند بعض الأشخاص، لأن الجهاز المناعي لديهم يتعامل مع البروتينات الموجودة به على أنها نوع من العدوى، فيبدأ في مهاجمتها، عن طريق إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل الطفح الجلدي وتورم اللسان وضيق التنفس.


وأكدت جاد الحق، أن مرضى الكوليسترول أثناء تناول وجبة السحور في رمضان، متابعة : يوميا إذا كان يرغب مريض الكوليسترول في تناول البيض، عليه الاكتفاء باستهلاك البياض فقط، لأن الصفار يحتوي على 186 مليجرام من الكوليسترول.

 

الكونسلتو 

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