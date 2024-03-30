بعد وجبة إفطار رمضان- مشروبات سحرية لتنظيف معدتك

الوكيل الإخباري - يعاني البعض من عدم الراحة في المعدة والشعور بألم واحتباس الغازات بعد تناول وجبة إفطار دسمة في رمضان، ما يسبب حالة من الإزعاج وانتفاخ البطن.



ونستعرض في السطور التالية بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف المعدة للشعور بالراحة.

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مشروبات سحرية لتنظيف معدتك



1- المياه

يساعد شرب الكثير من الماء على بقاء الجسم رطبًا، ويعد ذلك أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم والتخلص من الاضطرابات والغازات والمغص.

ويوصى بشرب 6-8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتنظيف القولون والمعدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة شرائح الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.



2- عصير الليمون

يخلط عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح مع الماء الدافئ، حيث يساعد على تنظيف المعدة والأمعاء بانتظام.



3- شاي الأعشاب

تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تنظيف المعدة والقولون، ومن بين تلك الأعشاب الملينة والصبار، ما يمكن أن يساعد في علاج الإمساك.



4- الزنجبيل

ينشط مغلي جذور الزنجبيل عملية الهضم، ويمكن إضافة حلقات الزنجبيل المقطعة إلى العصائر الأخرى أو الشاي، يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم.

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