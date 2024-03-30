السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

طيران الاحتلال يقصف خان يونس ومدفعيته تستهدف المغراقة

عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين غزة كالضفة

استشهاد طفل وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة في قباطية

مفوض الأونروا: حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة

الهلال الأحمر بغزة: فقدنا 26 فردا من طواقمنا منذ بداية الحرب

ارتفاع سعر غرام الذهب في الاردن اليوم 60 قرشاً

قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم طوباس

الربط الكهربائي الأردني العراقي يدخل الخدمة اليوم

وفيات السبت 30/ 3/ 2024

الأرصاد تكشف موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

السبت، 30-03-2024 10:26 ص

بعد وجبة إفطار رمضان- مشروبات سحرية لتنظيف معدتك

2021_8_5_0_54_50_841


الوكيل الإخباري - يعاني البعض من عدم الراحة في المعدة والشعور بألم واحتباس الغازات بعد تناول وجبة إفطار دسمة في رمضان، ما يسبب حالة من الإزعاج وانتفاخ البطن.

ونستعرض في السطور التالية بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف المعدة للشعور بالراحة.

اضافة اعلان


مشروبات سحرية لتنظيف معدتك


1- المياه
يساعد شرب الكثير من الماء على بقاء الجسم رطبًا، ويعد ذلك أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم والتخلص من الاضطرابات والغازات والمغص.
ويوصى بشرب 6-8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتنظيف القولون والمعدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة شرائح الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.


2- عصير الليمون
يخلط عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح مع الماء الدافئ، حيث يساعد على تنظيف المعدة والأمعاء بانتظام.


3- شاي الأعشاب
تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تنظيف المعدة والقولون، ومن بين تلك الأعشاب الملينة والصبار، ما يمكن أن يساعد في علاج الإمساك.


4- الزنجبيل
ينشط مغلي جذور الزنجبيل عملية الهضم، ويمكن إضافة حلقات الزنجبيل المقطعة إلى العصائر الأخرى أو الشاي، يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم.

 

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_4_25_14_20_16_96

هل تناول البيض يمثل خطراً على القلب؟

15715826_607

زيادة الوزن أثناء الحمل ليست ضرورية للبدينات

tbl_articles_article_22526_5531120a7ff-f484-44cd-94e9-34920875fdfc

تعرف على أنواع الشاي المضادة للانتفاخ والغازات

2-194

جفاف العين يغير تركيبة الميكربيوم

2023_6_8_17_18_44_185

تظهر في الساق .. علامة تدل على انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول

تشكيل-مكسرات-284x300

لعلاج ارتفاع ضغط الدم .. تناول هذه المكسرات يوميا في رمضان

أخبار متعلقة
old-lady-is-being-checked-blood-pressure-using-blood-pressure-monitor-kid-set-scaled

كيف تتجنب ارتفاع الضغط بعد تناول الإفطار في رمضان؟