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الإثنين، 18-03-2024 02:12 م

كيف تتجنب ارتفاع الضغط بعد تناول الإفطار في رمضان؟

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الوكيل الإخباري - يلاحظ البعض ارتفاع قياسات ضغط الدم بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان أو يبدأون في الشعور بالأعراض المزعجة، مثل الصداع وزيادة سرعة ضربات القلب، فكيف يمكن تجنب ذلك؟

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كيف تتجنب ارتفاع الضغط بعد تناول الإفطار في رمضان؟


1- المشي حول المنزل
يمكن المشي بعد تناول الوجبة لمدة 30 دقيقة كل يوم لتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من زيادة الوزن، وذلك لمدة 5 مرات في الأسبوع.


2-تقليل تناول الملح
عادًة ما يتناول الأشخاص الملح دون أن يدركون الكمية التي حصلوا عليها سواء في الأطعمة التي تم تحضيرها في المنزل أو المعلبات أو الأطعمة المصنعة.
يمكن أن يساعد تقليل الصوديوم بشكل بسيط في النظام الغذائي على تحسين صحة القلب والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يفضل استبدال الملح بالأعشاب والثوم.


3-تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
يساعد البوتاسيوم على التخلص من الصوديوم، كما يخفف أيضًا الضغط على جدران الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر.
ومن بين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: البطاطس المسلوقة أو المشوية والخضروات الورقية والأفوكادو بالحليب والطماطم والمكسرات والبرتقال وغيرها.


4-شرب كمية كافية من المياه
يساهم الإكثار من شرب المياه (بمعدل أكثر من 8 أكواب في اليوم الواحد) بترطيب الجسم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم بصورة كبيرة وتقليل الحاجة إلى تناول مزيد من السعرات الحرارية والتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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