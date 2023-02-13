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الإثنين، 13-02-2023 04:27 م

أطعمة تسبب القلق

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الوكيل الإخباري- على الرغم من أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن أن تقلل من مستويات التوتر والقلق عند الإنسان، فإن الاهتمام بنظامه الغذائي يمكن أن يساعده كثيراً في ذلك، وهذا بسبب ارتباط القناة الهضمية بالدماغ.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب أن نتجنبها للتقليل من أعراض القلق، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:





الزيوت الصناعية

الزيوت الرخيصة والمعالجة متوافرة على نطاق واسع للاستهلاك. ويتم عادة استخراج هذه الزيوت من المنتجات الثانوية للمحاصيل مثل الذرة وبذور العنب وفول الصويا وعباد الشمس والنخيل، وبسبب هذه المعالجة، تصبح الزيوت غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية، وتصبح خالية من أحماض أوميغا 3 الصحية، وعندها يمكن للأحماض الدهنية أوميغا 6 الزائدة أن تؤدي إلى زيادة الجزيئات الالتهابية في جميع أنحاء الجسم، وخاصة في الأمعاء والدماغ، لذا قد يساعد تقليل استهلاك هذه الزيوت على خفض مستويات التوتر والقلق. 


الأطعمة المعالجة

عادة ما تحتوي الأطعمة المعالجة على مكونات معقدة مليئة بالإضافات المصنعة، وعندما تُستهلك بكميات كبيرة، يمكن أن تغذي الميكروبات السيئة في الأمعاء وتزيد من الالتهاب، وتؤدي في النهاية إلى الإجهاد. و يضاف إلى ذلك أن الأطعمة المصنعة عادة ما تكون خالية من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة.


السكريات المضافة والمكررة

توجد السكريات المضافة في المواد الغذائية مثل الكعك والمعجنات والبسكويت والحبوب المعلبة وألواح الجرانولا والكاتشب وتوابل السلطة وصلصات المعكرونة، ويمكن أن يؤثر الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة السكرية سلباً على صحة الأمعاء، ويزيد من الالتهابات، ويعزز القلق، ويزيد الحالة المزاجية سوءاً.

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