3 أطعمة فعالة لعلاج ضغط الدم المرتفع

الوكيل الإخباري- يحتاج مرضى الضغط المرتفع إلى التقليل من تناول الملح، والحرص على تناول بعض الأطعمة الأخرى التي تساهم في خفض الضغط.

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نستعرض في السطور التالية أهمية الموز والتونة والزبادي في خفض ضغط الدم المرتفع، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



الموز والتونة

من المعروف أن الملح يرفع ضغط الدم، لأنه يدفع الكلى للاحتفاظ بالسوائل، مما يزيد من حجم الدم في الأوعية الدموية، لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يحمي من ذلك عن طريق زيادة كمية الصوديوم في البول.



يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كل يوم، وعلى رأسها الموز والتونة، ولكن يُراعى أن تكون التونة غير تلك المعلبة المحفوظة في محلول ملحي، إلى جانب البقوليات والأفوكادو والبطاطا.



ويجب الانتباه إلى أن الحصول على كمية كبيرة من البوتاسيوم لا يعني إمكانية تناول الملح كما يريد الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم، بل في كل الأحوال لا يجب أن يزيد الملح عن 6 جرام يوميًا، أي حوالي ملعقة صغيرة.



الزبادي

أثبتت الأبحاث أن تناول الزبادي يوقف عمل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، والذي يقوم بتضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



ووجدت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي أكثر من 5 مرات في الأسبوع لديهم مخاطر أقل بنسبة 19% للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن لم يتناولوه.



ويجب الانتباه جيدًا إلى اختيار زبادي طبيعي عادي دون نكهات، وتناول كوب منه في وجبة الإفطار 5 مرات أسبوعيًا.





الكونسلتو الطبي