أطعمة تمنحك الشباب والعمر المديد

الوكيل الإخباري - يقول أحد العلماء إن هناك خمسة أطعمة يمكن أن تضيف بضع سنوات إلى عمرك إذا كنت تتناولها بانتظام.





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ووجد الخبراء الأمريكيون أن الذين يأكلون الفاكهة والحبوب الكاملة والخضروات غير النشوية والمكسرات والزيوت غير المشبعة يقل لديهم خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



وتقول مؤلفة الدراسة وطالبة الدكتوراه لينا بوي من جامعة هارفارد: "ارتبطت هذه الأطعمة النباتية الصحية بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وسرطان الأمعاء والسكري والسكتة الدماغية والوفيات الإجمالية".



وأضافت بوي "لقد اقترحنا نظاماً غذائياً جديداً يتضمن أفضل دليل علمي حالي على تأثيرات الغذاء على كل من الصحة والبيئة. وأكدت النتائج فرضيتنا القائلة بأن ارتفاع درجة النظام الغذائي الصحي الكوكبي كان مرتبطاً بانخفاض خطر الوفاة".



ويأخذ المؤشر في الاعتبار مخاطر الأمراض المزمنة وكذلك الآثار البيئية مثل استخدام المياه واستخدام الأراضي وتلوث المغذيات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، أوصى الدكتور مارك هايمان، وهو طبيب ومؤلف كتاب الشباب إلى الأبد: أسرار عيش حياتك الأطول والأكثر صحة، بالأطعمة التي يجب على الناس تناولها كل يوم.



ويقول هايمان إنه إذا اتبع الناس نصيحته، فقد يستمرون في الظهور بمظهر الشباب بالإضافة إلى العيش حياة أطول. وفي مقطع فيديو حديث، أوصى الدكتور هايمان بالخضروات الصليبية مثل البروكلي واللفت وبراعم بروكسل والملفوف. وأضاف الطبيب أنه نصح الناس بتناول "كوب أو كوبين على الأقل" كل يوم من هذه الأطعمة.



وأضاف هايمان إنه يجب على الناس تناول زيت الزيتون البكر الممتاز، والذي قال إنه "ثبت أنه يحتوي على جميع أنواع المركبات المضادة للالتهابات". وأضاف "عليك التأكد من حصولك على الكثير من الدهون الجيدة وزيت الزيتون طريقة رائعة للقيام بذلك".



كما نصح الطبيب بتناول المكسرات، مضيفاً "المكسرات مهمة جداً. لقد ثبت أنها تطيل العمر، وتؤدي إلى الحد من مرض السكري، وزيادة العمر الافتراضي. إنها مليئة بالمعادن، والدهون، والبروتينات، والألياف. إنها واحدة من الأطعمة الممتازة في الطبيعة".

ويعتبر التوت من الأطعمة المهمة الأخرى، والذي وصفه الدكتور هايمان بأنه "مصدر كبير لمضادات الأكسدة".

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