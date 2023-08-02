ماذا تأكل عند الإصابة بالإجهاد الحراري؟

الوكيل الإخباري- يعتبر الإجهاد الحراري من المشكلات الصحية الشائعة في فصل الصيف، تحدث الإصابة به، نتيجة للتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة بشكل مباشر.



وهناك أطعمة ينصح بتناولها عند الإصابة بالإجهاد الحراري، لأنها فعالة في مكافحته، نستعرضها في السطور التالية، وفقًا لموقعي "Times of indai" و"Food.NDTV".





أطعمة لعلاج الإجهاد الحراري

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1- الخيار

يلعب الخيار دورًا كبيرًا في علاج الإجهاد الحراري والوقاية منه، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على ترطيب الجسم، لأن الماء يشكل نسبة 95% من إجمالي قيمته الغذائية.



2- الكرفس

يوفر الكرفس حماية كبيرة ضد الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري في الصيف، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، تتراوح بين 90 و99% حسب حجمه، كما يساهم في الحفاظ على توازن الإلكتروليتات بالدم.



3- البطيخ

مصدر غني بالماء اللازم لترطيب الجسم، والأحماض الامينية التي تساعد على تخفيف التقلصات العضلية الناتجة عن ضربات الشمس، ومضادات الأكسدة المقوية للجهاز المناعي.



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