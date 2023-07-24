ما هي أكثر 5 أطعمة غنية بالبروبيوتك؟

الوكيل الإخباري- عرض باحثون خلال الاجتماع السنوي لجمعية التغذية الأمريكية المنعقد بين 22 و25 يوليو(تموز) الحالي في بوسطن، نتائج دراسة تحدد أكثر 5 أطعمة غنية بالبروبيوتك.



الأطعمة هي الهندباء والأرضي شوكي (الخرشوف) والثوم والكراث والبصل



و"البروبيوتك" أنواع معينة من الألياف توجد غالباً في النباتات التي تحفّز البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يعود بالفائدة على المناعة والأعصاب ووظائف عديدة داخل الجسم.



والأطعمة بالترتيب هي:الهندباء، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والثوم، والكراث، والبصل، وفق "مديكال إكسرسبريس"



ودرس فريق البحث في جامعة سان خوسية بكاليفورنيا 8690 نوعاً من الأطعمة من بيانات أبحاث سابقة، ووجدوا أن 3191 منها يحتوي على حصص متفاوتة من البروبيوتك.



وتضمنت قائمة الـ 10 أطعمة الغنية بالبروبيوتك أيضاً: اللوبيا ذات العين السوداء، وحلقات أو قشور البصل، والبصل الكريمي، والهليون (الأسبرغر)، وحبوب النخالة





وتحث التوصيات على تناول حوالي 5 غرامات من البروبيوتك كل يوم، ووفق الدراسة الحديثة، توفر نصف بصلة متوسطة الحجم هذا المقدار من البروبيوتك.



وكانت دراسات حديثة قد وجدت أن البروبيوتك يساعد الجسم على تنظيم نسبة الغلوكوز في الدم.

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