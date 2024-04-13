أطعمة ومشروبات لا تتناولها إذا كنت مريضا

الوكيل الإخباري - عندما تكون مريضًا، يصبح جهاز المناعة أفضل حليف لك في التغلب على المرض والتعافي، لذا، يجب تعزيز جهاز المناعة وإعطائه الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها، وفي الوقت ذاته يجب الانتباه إلى بعض الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها خلال هذه الفترة، لتجنب التأثيرات السلبية التي تتركها على الجسم.

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أطعمة ومشروبات تجنبها عندما تكون مريضًا

1- القهوة

الكافيين الموجود في القهوة مدر للبول، لذلك يمكن أن يجعل المريض يتبول كثيرًا وبالتالي يصاب بالجفاف.



2- عصير البرتقال

عادة ما تكون حموضة عصير البرتقال منعشة، ولكن في حالة الإصابة بالسعال أو البرد، فقد يؤذي الحلق.

3- الحلويات

تقول آرثر إن تناول السكر المكرر يمكن أن يثبط مؤقتًا قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة البكتيريا.



4- الصودا

مثل القهوة، تسبب المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين الجفاف.

وتقوا آرثر إنها مليئة بالسكر الذي يثبط جهاز المناعة، ويسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي.



5- الوجبات الخفيفة المقرمشة

الملمس الكاشطة للوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس أو الجرانولا أو حتى الخبز المحمص المقرمش سيبدو مثل ورق الصنفرة على الحلق، وكلما زاد تهيج الحلق، كلما استغرق الشفاء وقتًا أطول أيضًا.



6- الأطعمة المقلية أو الدهنية

تستغرق الأطعمة الدهنية وقتًا أطول للتحرك عبر الجهاز الهضمي، مما قد يزيد الغثيان سوءًا ويؤدي إلى ارتجاع الحمض.



7- الأطعمة الحارة

يحصل الفلفل الحار والصلصة الحارة على حرارتهما من الكابسيسين، وهو مركب يمكن أن يهيج الممرات الأنفية ويتسبب في سيلان الأنف.



8- الحليب

يعتقد أن استهلاك الحليب الكامل قد يزيد من إفراز المخاط في الجهاز التنفسي، وهذا قد يكون عكس ما ترغب فيه عندما تكون مريضًا.

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