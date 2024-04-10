8 أمراض قد تمنعك من تناول كعك العيد

الوكيل الاخباري - يشتهر عيد الفطر المبارك بمجموعة متنوعة من الحلويات المفضلة عند العديد من الأشخاص، مثل الكعك والبسكويت والبيتي فور والمعمول والغريبة.

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ورغم المذاق اللذيذ لحلويات العيد، هناك أمراض قد تجبرك على الابتعاد عنها، لأن حالتك الصحية قد تتدهور عند تناولها، حسبما الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.



وأوضح ناجي أن حلويات العيد بشتى أنواعها تحتوي على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع الجلوكوز بالدم، لذلك يجب على مرضى السكري التقليل منها أو تجنبها نهائيًا.



وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن مرضى القلب من الأفضل لهم عدم تناول حلويات العيد، لأنها تتسبب في تصلب الشرايين، عن طريق زيادة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.



وأرجع سبب ارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين بعد تناول حلويات العيد إلى المواد الدهنية التي يتم تحضيرها بها، مثل السمن والزبدة والزيوت النباتية، حيث تكسبها مستويات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.



وأوصى ناجي مرضى الفشل الكلوي بعدم تناول حلويات العيد، لعدم قدرة الكليتين لديهم على تصريف سكرياتها خارج الجسم عن طريق التبول.



واختتم حديثه بمناشدة مرضى الضغط المرتفع بتوخي الحذر من حلويات العيد، لأنها تحتوي على سكر الفركتوز، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، عن طريق زيادة مستويات حمض البوليك وإيقاف إنتاج أكسيد النيتريك بالجسم.



واتفق معه الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، مشيرًا إلى وجود أمراض أخرى تمنع الإنسان من تناول حلويات العيد، مثل مرض الكبد الدهني وأمراض المرارة.



وكشف حلمي أن حلويات العيد تشكل خطرًا كبيرًا على مرضى الكبد الدهني، لأنها تتسبب في زيادة الدهون في الكبد، بسبب دسامتها ومحتواها العالي من السكريات.



وأكد استشاري التغذية العلاجية أن حلويات العيد تشكل ضغطًا كبيرًا على المرارة، حيث تجبرها على إفراز المزيد من العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون المشبعة.



وبحسب موقع "Healthline"، يحظر على مرضى النقرس تناول الحلويات، لأن سكر الفركتوز المتوفر بها يؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك بالدم.

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