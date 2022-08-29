الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 02:28 م

أعراض ارتفاع ضغط الدم للحامل

معدل-ضغط-الدم-الطبيعي-للحامل


الوكيل الإخباري - يمر جسمكِ خلال الحمل بالعديد من التغيرات الجسدية لاستيعاب نمو الجنين وتطوره، ولكن يجب أن يبقى ضغط الدم لديكِ طبيعيًا خلال أشهر الحمل، ويقصد بضغط الدم قوة ضغط الدم على جدران الشرايين التي تنقل الدم لأنحاء الجسم المختلفة، حيث يتطلب الارتفاع الشديد أو انخفاض ضغط الدم العناية الطبية.

اضافة اعلان

 

في بعض الأحيان لا يسبب الضغط المرتفع عند الحامل أي أعراض، ولكن قد يسبب ارتفاع الضغط الناتج عن تسمم الحمل الأعراض الآتية:

- انتفاخ وخاصة في اليدين والوجه.
- صداع.
- زيادة الوزن بسرعة.
- اضطرابات بصرية وتغيرات في الرؤية.
- القيء والغثيان.
- ألم بالقرب من المعدة، أو في الجانب الأيمن من الجسم.

 

سوبر ماما

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
cd3ada8f-66f5-4e6c-a651-711d6cd786d8

ما هو التأثير السلبي للخريف في الجسم؟.. خبراء يكشفون

sag-kulak-cinlamasi

أسباب طنين الاذن

temp-150-730x438

هل يجب أن تشرب الماء قبل النوم؟

8.almokasarat

المكسرات لا تصلح كوجبات خفيفة

2020_12_8_12_44_47_691

5 عادات تزيد خطر إصابتك بأمراض مزمنة

196-150326-sitting-way-back-pain_700x400

طريقة الجلوس الصحيحة لتجنب آلام الظهر

أخبار متعلقة
متى يجب تناول مكملات الكالسيوم والحديد خلال الرضاعة؟

هل مكملات الكالسيوم ضرورية للمرضعة؟

أسباب_السمنة_وعلاجها

أسباب السمنة المفرطة

عقيدات-الغدة-الدرقية2-600x400

أهم علامات وأعراض نقص اليود

201909010528262826

أي وقت أفضل للتمارين الرياضية؟

2022_2_28_20_22_19_91

هل تتشابه أعراض الحمل مع أعراض القولون