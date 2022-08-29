أعراض ارتفاع ضغط الدم للحامل

الوكيل الإخباري - يمر جسمكِ خلال الحمل بالعديد من التغيرات الجسدية لاستيعاب نمو الجنين وتطوره، ولكن يجب أن يبقى ضغط الدم لديكِ طبيعيًا خلال أشهر الحمل، ويقصد بضغط الدم قوة ضغط الدم على جدران الشرايين التي تنقل الدم لأنحاء الجسم المختلفة، حيث يتطلب الارتفاع الشديد أو انخفاض ضغط الدم العناية الطبية.

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في بعض الأحيان لا يسبب الضغط المرتفع عند الحامل أي أعراض، ولكن قد يسبب ارتفاع الضغط الناتج عن تسمم الحمل الأعراض الآتية:



- انتفاخ وخاصة في اليدين والوجه.

- صداع.

- زيادة الوزن بسرعة.

- اضطرابات بصرية وتغيرات في الرؤية.

- القيء والغثيان.

- ألم بالقرب من المعدة، أو في الجانب الأيمن من الجسم.

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