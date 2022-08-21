أي وقت أفضل للتمارين الرياضية؟

الوكيل الإخباري - قد تعتمد الإجابة على سؤال: متى يجب أن أتمرن؟ على ساعات العمل، والواجبات العائلية، لكن إذا كان الاختيار لك فالأفضل وفق تجربة حديثة يعتمد على تأثيرها المختلف على الجنسين.



فقد وجدت دراسة أمريكية نشرها موقع مجلة "فرونتيرز إن فيسيولوجي" أنه بالنسبة للنساء فإن التمارين الرياضية أثناء الصباح تقلل دهون البطن والورك وتخفض ضغط الدم.



في حين يتعلّق تأثير التمارين المسائية على المرأة بتقوية عضلات الجزء العلوي، وزيادة القوة والتحمّل، إلى جانب تحسن المزاج بشكل عام، وتقليل الشهية.



وأظهرت تجربة الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً أن "التمارين الرياضية المسائية بالنسبة للرجال تقلل ضغط الدم المرتفع، وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، والشعور بالتعب، وتحرق المزيد من الدهون، مقارنة بالتمارين الصباحية".



وشارك في التجربة 30 امرأة و26 رجلاً، جميعهم يتمتع بصحة جيدة ووزن صحي، وتناولوا نفس كمية البروتين. وطلب من نصفهم ممارسة التمارين لمدة 60 دقيقة في الصباح بين الساعة 6:30 و8:30. والنصف الآخر في المساء بين الساعة 6 و8.



ونصحت نتائج التجربة التي أجريت في كلية سكيدمور بنيويورك، النساء اللاتي يرغبن في خفض الوزن بممارسة التمارين في الصباح.



وأظهر الرجال الذين يمارسون الرياضة صباحاً انخفاضاً في النسبة الإجمالية للكولسترول، وضغط الدم، ونسبة التبادل التنفسي، وأكسدة الكربوهيدرات، حيث أصبحت الدهون مصدر الوقود المفضل.



وتعتبر التمارين المسائية مثالية للرجال المهتمين بتحسين صحة القلب، والتمثيل الغذائي، فضلاً عن الرفاهية العاطفية.

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