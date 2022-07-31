أعراض الاصابة بمرض النقرس وعلاجه

الوكيل الإخباري - مرض النقرس الذي يصاب به الناس عادة عند اتباع نظام غذائي غني، هو اضطراب يسبب نوبات حادة ومؤلمة في مفاصل القدم والركبة والكاحل واليد والمعصم وخاصة إصبع القدم الكبير.





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ويحدث هذا المرض نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم وأنسجة الجسم، والتي إذا استمرت لفترة طويلة يمكن أن تكوّن تجمعات صغيرة موضعية قد تصيب المفاصل وتسبب آلامًا شديدة وتورمًا.



معظم الناس الذين يعانون من النقرس لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك في الجسم لعدم تخلص الكلى منها بكفاءة وخروجها في البول.

ويصيب مرض النقرس الآن واحدًا من كل 40 شخصًا في المملكة المتحدة، ويحذر الخبراء من أنه ليس هناك وعي كاف بهذا المرض وحذروا من أن بعض الناس لا يحصلون على العلاج المناسب.



النقرس هو حالة مؤلمة إذا تركت دون علاج قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمفاصل والكلى والعجز الدائم وزيادة خطر الموت.



وغالبًا ما يرتبط النقرس بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة الأخرى، والتي تشمل السمنة وأمراض الكلى والسكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويقول جورج نوكي، الأستاذ الفخري لأمراض الروماتيزم بجامعة إدنبرة وأمين جمعية النقرس في المملكة المتحدة: ”في بعض الأحيان نجد هناك تاريخًا عائليًا لهذا المرض“.



وأضاف: ”قد يساعد تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة في علاج النقرس، ولكن لا يمكن علاجه ومنع حدوثه بشكل فعال إلا عن طريق العلاج طويل المدى بالأدوية التي تخفض مستوى حمض اليوريك في الدم“.



ويمكن أن ترتفع مستويات حمض اليوريك أيضًا نتيجة اتباع نظام غذائي غني بمادة البيورين- الموجودة في اللحوم والمحار والعديد من الأطعمة، أو الإجهاد أو المرض لفترات طويلة أو التعرض للإصابات أو تناول بعض الأدوية.

ارم نيوز