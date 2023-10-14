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السبت، 14-10-2023 03:49 م

أعراض حادة يشير ظهورها إلى خطورة 'التهاب الحلق'

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الوكيل الإخباري - يعد التهاب الحلق أمرا شائعا في هذا الوقت من العام، ولكن قد يكون في بعض الحالات أكثر خطورة مما يخال المرء.

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وبما أن الطقس البارد يسبب انخفاضا في جهاز المناعة، فإن المزيد من الناس سيصابون بالعدوى الفيروسية التي يمكن أن تسبب لهم التهابا في الحلق.


العلامات الأربع التي يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق

 

- صعوبة في التنفس أو عدم القدرة على البلع

- سيلان اللعاب (خاصة عند الأطفال)

- إصدار صوت صفير أثناء التنفس 

- ظهور أعراض حادة وتتفاقم بسرعة

 

لبنان 24

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