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الإثنين، 25-09-2023 10:53 ص

4 نصائح لنوم جيد في حالة الإصابة بنزلة برد

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الوكيل الإخباري - يعتمد جهاز المناعة لدى الإنسان على النوم الجيد ليلاً، حتى يعمل بشكل صحيح، ولكن قد يؤدي السعال الشديد والاحتقان وآلام العضلات إلى إبقائه مستيقظاً أثناء الليل، عند الإصابة بنزلة برد.

وقدّم خبير النوم في زد كلينيك توم وايت، في حديث له مع صحيفة إكسبرس البريطانية، مجموعة من النصائح التي تساعد على النوم بشكل جيد، عند الإصابة بنزلة برد، على النحو التالي: 

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دعم الرقبة بالوسائد
أولاً، حذر وايت من أنه إذا لم يحصل الإنسان على نوم جيد أثناء الليل، فهذا يعني أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول لمحاربة الفيروس والعودة إلى الصحة الجيدة، وأهم نصيحة يجب أن يتذكرها المصاب بنزلة البرد أو الإنفلونزا هي رفع رأسه ورقبته وكتفيه لتقليل سيلان الأنف، بالاستعانة بأكبر عدد ممكن من الوسائد أو البطانيات المطوية لخلق وضعية داعمة للرقبة.


جلسة بخار قبل النوم
أوصى وايت بإجراء جلسة بخار سريعة للوجه، لمدة 5 دقائق قبل النوم، لأن البخار يساعد على استرخاء الشعب الهوائية، وتخفيف المخاط والمساعدة على التنفس بشكل أفضل.


الحفاظ على برودة غرفة النوم
من المعروف أن مريض الأنفلونزا يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، لذلك فمن الضروري الحفاظ على غرفة النوم باردة أثناء الليل، لأن ذلك يساعد في الحصول على نوم جيد. 


تجديد الهواء في غرفة النوم
ينصح وايت بفتح النافذة والسماح للهواء النقي بالدخول إلى غرفة النوم قبل اللجوء إلى الفراش، للتخلص من الجراثيم وزيادة كمية الأكسجين في الغرفة، وبالتالي الحصول على نوم جيد.

 

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