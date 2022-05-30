أعراض حساسية السمك قد تصل إلى السكتة القلبية

الوكيل الإخباري - يمكن أن تحدث حساسية السمك في أي عمر. ومع ذلك، فإنها تظهر غالباً في مرحلة الطفولة المبكرة، قبل بلوغ الطفل عامه الأول. ما هي حساسية السمك وما هي أعراض حساسية السمك البسيطة والخطيرة؟

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ما هي حساسية السمك؟



تتوافق حساسية السمك مع رد فعل غير طبيعي ومبالغ فيه للجهاز المناعي، بعد تناول هذا الطعام، أو حتى استنشاق أبخرة الطهي أو ملامسته للجلد. "الأسماك والمحار من بين أكثر مسببات الحساسية شيوعاً كقاعدة عامة. المحار غالباً ما يكون مصدراً لردود فعل تحسسية عنيفة"، يلاحظ جان- شارل بونو، الطبيب المتخصص في الحساسية، الأمين العام للنقابة الفرنسية للحساسية.



ترتبط الحساسية بإنتاج خلايا الدم البيضاء لجلوبيولين مناعي معين E (IgE)، والذي يهدف إلى تحييد بعض بروتينات الأسماك. يؤدي التفاعل بين هذه الأجسام المضادّة IgE، والأجسام المضادّة وبروتينات الأسماك، والمستضدات، إلى إطلاق العديد من وسطاء الحساسية: الهيستامين، والبروستاجلاندين، والليوكوترينات فتظهر الأعراض.



وفي حالات نادرة، لا تحصل حساسية السمك بوساطة IgE، ولكنها تؤدي إلى التهاب الأمعاء والقولون مع تسلل موضعي لخلايا الدم البيضاء.

أعراض خفيفة لحساسية السمك:

يمكن أن تؤدي حساسية الأسماك المرتبطة بإنتاج IgE إلى مظاهر مختلفة:



- جلدية (أكزيما، شرى خاصة في حالة التلامس، إلخ)؛

- تنفسية (التهاب الأنف، التهاب الملتحمة التحسسي، نوبة الربو خاصة في حالة استنشاق أبخرة الطهي، إلخ)؛

- هضمية (غثيان وقيء...).

أعراض خطيرة



- صعوبة في التنفس.

- طفح جلدي حادّ.

- وذمة كوينك (وهي وذمة وعائية شديدة).

- القيء أو الإسهال الحادّ.

- الشعور بالضيق أو حتى فقدان الوعي.

- حكة في الأطراف عند البالغين.

- التعب الشديد عند الأطفال.

- في بعض الأحيان السكتة القلبية.

سيدتي

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