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الثلاثاء، 15-02-2022 04:29 م

أعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية

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الوكيل الإخباري - الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة العنق، تنتج هرموني رباعي يودوثيرونين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، وهما هرمونان أساسيان يتحكمان في كيفية استخدام الخلايا للطاقة.

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يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من هرموني T4 أو T3 أو كليهما إلى ارتفاع معدل نشاط الغدة الدرقية بشكل مفرط. وفي حال الإصابة بهذا المرض، قد تعانين من تسارع في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وارتعاش اليد، ويمكن أيضاً أن تتعرقي كثيراً وتصبح لديكِ قدرة تحمل منخفضة للحرارة.

 

وتشمل الأعراض الأخرى لفرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

 

-زيادة الشهية.
-العصبية.
-الأرق.
-عدم القدرة على التركيز.
-الضعف.
-اضطراب نبضات القلب.
-صعوبة النوم.
-شعر ناعم وهش.
-تساقط الشعر.
-قيء وغثيان.

فيما تتطلب الأعراض التالية عناية طبية فورية:
-الدوخة.
-ضيق في التنفس.
-فقدان الوعي.
-معدل ضربات القلب غير منتظم وسريع.

 

يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أيضاً الرجفان الأذيني، وهو اضطراب خطير في ضربات القلب يمكن أن يؤدي إلى السكتات الدماغية، فضلاً عن قصور القلب الاحتقاني.

 

سيدتي

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