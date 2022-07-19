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الثلاثاء، 19-07-2022 12:39 م

أعراض فشل القلب

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الوكيل الإخباري - فشل القلب الاحتقاني ( بالإنجليزية:Heart failure) أو فشل القلب الذي يحدث عندما لا يستطيع القلب ضخ كمية كافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم. في هذا المقال سنوضح أعراض فشل القلب.

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من الجدير بالذكر أنّ الفشل القلبي لا يعني أنّ القلب قد توقف عن العمل، أو إنه على وشك التوقف عن العمل، لكن ذلك يشير إلى حدوث ضعف في كفاءة القلب في ضخ الدم، مما يؤدي إلى إصابة القلب بالفشل سواءً أحد جانبي القلب أو كليهما، بالتالي فإنّ ضعف تدفق الدم للأجهزة في الجسم سيؤدي إلى رجوع الدم والسوائل إلى الرئتين، بالإضافة إلى تراكم السوائل في القدمين والساقين، ومن الجدير بالذكر بأنّ فشل القلب أكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بالتحديد من الرجال مقارنةً مع انتشاره لدى النساء. 

 

عندما لا يضخ القلب كميات كافية من الدم إلى أنسجة الجسم فإنّ ذلك يؤدي إلى ظهور مجموعة كبيرة من الأعراض التي تتضمن الآتي:

 

- الشعور بالتعب والإرهاق.
- ضعف في الساقين عندما يمارس الشخص عدة أنشطة.
- زيادة الوزن.
- السعال الجاف.
- ضيق في التنفس.
- تورم في البطن، والكاحلين، والساقين.
- اضطراب في نبضات القلب فقد تصبح سريعة أو بطيئة.
- الرغبة في التبول بشكل خاص في الفترات الليلية.
- فقدان في الشهية.
- اضطراب في المعدة يتمثل بشعور الشخص بالغثيان.
- انتفاخ المعدة أو الإحساس بصلابتها.

 

بابونج

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