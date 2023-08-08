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الثلاثاء، 08-08-2023 07:50 م

أعراض مرض الكبد الدهني- 4 علامات تظهر على الوجه

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الوكيل الإخباري- يجب فحص الوجه أمام المرآه يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على البشرة، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل مرض الكبد الدهني.

أعراض مرض الكبد الدهني على الوجه

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1- تورم الوجه


يصبح تورم الوجه علامة مؤكدة على الإصابة بمرض الكبد الدهني، إذا كان يعاني المريض أيضًا من انتفاخ البطن والكاحلين، ويرجع السبب إلى احتباس السوائل في الجسم.


2- طفح جلدي حول الفم
يقلل مرض الكبد الدهني من قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية من الأطعمة، مما يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن عن المعدل الطبيعي.

وعندما ينخفض معدن الزنك لدى مريض الكبد الدهني، يظهر حول فمه طفح جلدي، يحتوي على نتوءات صغيرة صلبة أو مملوءة بالسوائل.


3- حكة الوجه


قد تنذر حكة الوجه بالإصابة بمرض الكبد الدهني، لأنها مؤشر على زيادة الأملاح الصفراوية في الجسم.

4- اصفرار الوجه
إذا كان الكبد لا يعمل بشكل جيد، يتراكم البيليروبين في الجسم، وهو صبغة برتقالية صفراء ناتجة عن تكسر خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى اصفرار الوجه.

 




 

 


 

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