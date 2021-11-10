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الأربعاء، 10-11-2021 04:04 م

أعراض نقص الفوليك أسيد

احذرى..-نقص-حمض-الفوليك-أثناء-الحمل-قد-يسبب-تشوهات-خلقية-للجنين


الوكيل الإخباري - حمض الفوليك أو "الفوليك أسيد"، هو أحد أنواع فيتامين بي B، وهو مهم بشكل خاص عند النساء في سن الإنجاب؛ إذ يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أثناء الحمل إلى تشوهات خلقية للجنين ويساعد حمض الفوليك على تكوين الحمض النووي وإصلاحه، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، لذا إن لم يكن لديك ما يكفي من حمض الفوليك في نظامك الغذائي، فقد ينتهي بك الأمر بنقصانه في جسمك، وقد يحدث النقص أيضاً إذا كان لديك مرض أو طفرة جينية تمنع جسمك من امتصاص أو تحويل حمض الفوليك إلى شكله القابل للامتصاص أو للاستخدام من قبل الجسم. 

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أعراض نقص الفوليك أسيد :

 

1- التعب المستمر والخمول.
2- تقرحات الفم وتورم اللسان.
3- الجلد الشاحب.
4- ضيق في التنفس.

 

5- مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك.
6- مشاكل في الذاكرة والفهم.
7- ضعف العضلات. 

 

أسباب نقص الفوليك أسيد

 

- الحمية الغذائية: إن اتباع نظام غذائي فقير بالفواكه والخضروات الطازجة والحبوب المدعمة هو السبب الرئيسي لنقص حمض الفوليك، بالإضافة إلى ذلك فقد يؤدي الإفراط في طهي طعامك في بعض الأحيان إلى تدمير الفيتامينات.

 

- الإصابة بالأمراض: هناك بعض الأمراض التي تؤثر على الامتصاص في الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب نقص حمض الفوليك. تشمل هذه الأمراض ما يلي: مرض كرون، مرض الاضطرابات الهضمية، أنواع معينة من السرطانات، مشاكل الكلى الحادة التي تتطلب غسيل الكلى والآثار الجانبية لبعض الأدوية؛ حيث يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في نقص حمض الفوليك.

 

المصدر - سيدتي 

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