أعشاب تأثيرها مذهل في محاربة الالتهابات ..إليك أهمها

الوكيل الإخباري _ يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة حيث تمتلك دوراً في تزويد الجسم بالعناصر اللازمة لتقوية المناعة ومحاربة البكتيريا والجراثيم، حيث تؤثر الأعشاب والتوابل المختلفة على الالتهابات في الجسم ، اليك مجموعة من أعشاب توابل، يمكنها أن تساعدك على مكافحة الالتهابات:

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- الزنجبيل

يستخدم الناس الزنجبيل لآلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الحالات، التي تشمل نزلات البرد والصداع النصفي والغثيان والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم.



- الثوم

يستخدم الثوم في علاج التهابات المفاصل والسعال والإمساك وآلام الأسنان وغيرها. وتأتي معظم الفوائد الصحية للثوم من مركبات الكبريت، مثل الأليسين وثاني كبريتيد الديليل، التي لديها جميعها خصائص مضادة للالتهابات.



- الهيل

يقلل تناول الهيل من علامات الالتهاب، كونه يرفع نسبة مضادات الأكسدة في الجسم بنسبة 90%. وبما أنّ الهيل مليء بمضادات الأكسدة فهو يساعد أيضاً على علاج السعال والبرد وخفض ضغط الدم.



– الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مادة كيميائية تسمى بيبيرين، يبدو أن لهذه المادة الكيميائية تأثيرات عديدة في الجسم، فهي تقلل الالتهابات والألم، وتحسن مستوى التنفس، وتحسين وظائف المخ.



– إكليل الجبل

توهو مصدر غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات في الجسم. بسبب محتواها العالي من مادة البوليفينول وحمص الروزمارينيك وحمض الرنوسيك.



- القرفة

يقلل تناول القرفة من علامات الالتهاب، عن طريق رفع مستويات مضادات الأكسدة في الجسم. وبالتالي تساعد الجسم على محاربة الالتهابات وإصلاح تلف الأنسجة.

المصدر : الإمارات نيوز



