أفضل أجهزة لقياس درجة الحرارة

الوكيل الإخباري - يمكن استخدام المقياس الرقمي أو أجهزة قياس الحرارة الرقمية (وهو مقياس حرارة يستخدم أجهزة استشعار إلكترونية للحرارة لتسجيل درجة حرارة الجسم) في المستقيم أو الفم أو تحت الإبط.

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* كيف أستخدم ميزان الحرارة الرقمي؟

هناك طرق عديدة لقياس درجة حرارة الطفل، مثل استخدام جهاز قياس الحرارة الرقمي، سواء عن طريق الجلد أو تحت الإبط أو من داخل المستقيم أو الفم. تعطي مقاييس درجات الحرارة عن طريق المستقيم أفضل قراءات للرضع، خاصة مَن يبلغون 3 أشهر أو أقل، وكذلك الأطفال حتى 3 أعوام.

المزايا

سرعة القياس. يمكن لمعظم أجهزة قياس الحرارة الرقمية تسجيل درجات الحرارة من الفم أو الإبط أو المستقيم خلال دقيقة أو أقل. وتتناسب أجهزة قياس الحرارة الرقمية مع حديثي الولادة والرضع والأطفال والبالغين.

العيوب

قد يقلق الوالدان بشأن التسبب في عدم الراحة عند تسجيل درجة حرارة الطفل عن طريق المستقيم. وينصح بالانتظار 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام أو الشرب لتسجيل درجة الحرارة عن طريق الفم.

ميزان حرارة إلكتروني عن طريق الأذن

تَستخدم أجهزة قياس الحرارة الرقمية عن طريق الأذن (تسمى أيضا أجهزة قياس الحرارة الطبلية)، الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة داخل قناة الأذن.

المزايا

عندما توضع بطريقة صحيحة، تتميز أجهزة قياس الحرارة الرقمية عن طريق الأذن بالسرعة والدقة الملائمة. وتناسب أجهزة قياس الحرارة الرقمية عن طريق الأذن الاستخدام عند الأطفال الرضع الأكبر من 6 أشهر والأطفال الكبار والبالغين.

العيوب

لا يوصى باستخدام أجهزة قياس الحرارة الرقمية عن طريق الأذن للأطفال حديثي الولادة. لأن قياساتها يمكن أن تتعارض مع وجود شمع الأذن أو قناة الأذن الصغيرة فلا تقيس درجة الحرارة بدقة.

أجهزة قياس الحرارة الرقمية باستخدام اللهاية

إذا كان طفلك يستخدم لهاية، فقد ترغبين في تجربة جهاز قياس الحرارة الرقمي باستخدام اللهاية. يقوم طفلك بالمص في اللهاية حتى يتم تسجيل درجة الحرارة القصوى.



المزايا

سهولة القياس، فقد لا يدرك طفلك حتى أنك تُسجل درجة حرارته. ولكن يحتاج هذا القياس إلى فترة زمنية قد تطول بضعة دقائق.

العيوب

لا يوصى بأجهزة قياس الحرارة الرقمية باستخدام اللهاية لحديثي الولادة. للحصول على القراءة الأكثر دقة، يجب أن يمسك طفلك اللهاية في فمه لمدة بين ثلاث وخمس دقائق تقريبًا، وهو أمر صعب عند الأطفال الرضع، خاصة مَن يعانون من احتقان الأنف.

أجهزة قياس الحرارة عبر الشريان الصدغي

يَستخدم جهاز قياس الحرارة عبر الشريان الصدغي جهاز فحص بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الشريان الصدغي في الجبهة.

المزايا

يمكن أن تسجل أجهزة قياس الحرارة عبر الشريان الصدغي درجة الحرارة بسرعة. وتناسب أجهزة قياس الحرارة عبر الشريان الصدغي قياس الحرارة عند الأطفال الرضع الأكبر من 3 أشهر والأطفال الكبار. وتقترح الأبحاث الجديدة أن جهاز قياس الحرارة عبر الشريان الصدغي قد يعطي أيضًا قراءات دقيقة للأطفال حديثي الولادة.

العيوب

قد يكون جهاز قياس الحرارة عبر الشريان الصدغي أكثر كلفة من أنواع أجهزة قياس الحرارة الأخرى.



مقياس الحرارة الزئبقي

مكونات المحرار الزئبقي أو مكونات ميزان الحرارة الزئبقي (والذي كان الطريقة الوحيدة المتاحة في الماضي)، هي عبارة عن أنابيب زجاجية مدرجة تحتوي على معدن الزئبق لقياس درجة حرارة الجسم.

ويمكن أن لمقاييس الحرارة الزئبقية تسجيل درجات الحرارة عن طريق الفم أو تحت الإبط أو المستقيم، ولكن لم يعد يوصى بها لأنها يمكن أن تنكسر وتسبب الأذى أو قد تتسبب بتبخر الزئبق واستنشاقه.

المصدر - صحتك