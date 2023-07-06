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الخميس، 06-07-2023 12:09 م

أفضل الطرق لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

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الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجة الحرارة في الطقس الحار، نبحث عن أفضل الطرق لتجنب مشكلات الصيف مثل التعرق.

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كشف الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية في مصر ، عن أفضل الطرق لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.


وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال "الناظر": "في هذه الأيام شديدة الحرارة ماهو أفضل مشروب؟ الماء .. وأفضل طعام؟ السلطة الخضراء .. وافضل ملابس؟القطنية فاتحة اللون .. وافضل صابون للاستحمام ؟ صابونة الجلسرين".


وعن مياه الاستحمام الأفضل، أضاف: "الماء البارد .. وافضل وقت للتعرض لأشعة الشمس؟ بعد الرابعة عصرا".


كما كشف "الناظر"، أن أفضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة، ارتداء قبعة على الرأس أو شمسية اليد، ناصحا بالنوم 8 ساعات متواصلة.

 

مصراوي


 




 

 


 

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