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الخميس، 22-06-2023 04:45 م

تأثير القلق على الجسم .. 5 أضرار جسدية لا تتوقعها

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الوكيل الإخباري- القلق من المشكلات التي تقابل العديد من الأشخاص، ويستوجب علاجه بشكل سريع للوقاية من التعرض لأي مضاعفات صحية، من خلال تغيير نمط الحياة واتباع بعض النصائح التي غالبًا ما يصفها الطبيب المختص.

نستعرض في السطور التالية، كيفية تأثير القلق على الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "We bmd".

هل يؤثر القلق على صحة الجسم؟
يمكن أن يشعر الأشخاص بالقلق من وقت لآخر، ولكن في حالة عدم القدرة على التخلص منه بعد عدة أسابيع أو المعاناة من عدم القدرة على أداء المهام، فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص، نظرًا لأن ذلك قد يدل على الإصابة باضطراب القلق، ومن ثم يتطلب العلاج السريع.

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تأثير القلق على الجسم
1- الجهاز العصبي
يمكن أن يؤدي القلق الشديد إلى زيادة إفراز هرمون التوتر، مما يتسبب في سرعة معدل ضربات القلب والتنفس ورفع مستويات السكر بالدم، وتتسبب هذه المضاعفات في التأثير السلبي على القلب والأوعية الدموية والعضلات وغيرها من أنظمة الجسم.


2- العضلات
عادة ما يتسبب القلق في توتر العضلات، بما في ذلك عضلات الكتف والرقبة، وبالتالي زيادة الشعور بالصداع النصفي أو صداع التوتر، ولكن يمكن السيطرة على ذلك من خلال التدليك أو الاسترخاء أو ممارسة بعض التمارين مثل تمارين التنفس أو اليوجا.


3- مشاكل القلب
قد يتسبب القلق المستمر لفترات طويلة في التأثير السلبي على القلب ويجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو التهاب الأوعية الدموية، وتصلب جدران الشرايين وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.


4- الجهاز المناعي
في حالة تأُير القلق على الجسم، فمن الطبيعي عدم قدرة الجسم على محاربة الجراثيم أيضًا، وبالتالي صعوبة السيطرة على بعض الأمراض وضعف الجهاز المناعي، ومن ثم سهولة الإصابة بالأنفلونزا والهربس والقوباء وغيرها من الفيروسات المزعجة.


5- المعدة
المعدة هي الجزء الأول الذي يمكن أن يتأثر بالقلق الشديد، حيث يشعر الشخص ببعض الأعراض المزعجة، مثل الغثيان والقيء وآلام المعدة والقرح.
وأوضحت بعض الدراسات أن القلق الشديد يتسبب في فتح الشهية بشكل واضح، وبالتالي يلجأ الأشخاص إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، ومن ثم زيادة الحموضة.

 

الكونسلتو الطبي

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