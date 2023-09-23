أكثر أنواع الخبز فائدة لصحة الجسم- تعرف عليها

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

غالبًا ما تكون الكربوهيدرات على رأس قائمة الأطعمة التي يرغب الأشخاص في الحد منها في نظامهم الغذائي، وقد يكون الخبز أبرزها، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ولكن، هل هناك أنواع صحية منه؟يوضح في السطور التالية، أبرز أنواع الخبز المفيدة لصحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".أبرز أنواع الخبز المفيدة لصحة الجسم1- خبز الحبوب الكاملةيصنع ذلك النوع من الخبز من الحبوب الكاملة، لذلك يحتوي على الألياف والبروتين المساعدة على الشعور بالامتلاء، ويحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم، وعادة لا يحتوي على سكر مضاف .وتشير مراجعة عام 2021 في مجلة "Food Science & Nutrition"، إلى أن إنبات الحبوب يزيد من العناصر الغذائية المتوفرة فيها، بما في ذلك بعض الفيتامينات والمعادن، ويزيد من خصائصها المضادة للأكسدة.2- خبز القمح الكامليتميز خبز القمح الكامل بتحرر الكربوهيدرات الموجودة فيه بشكل أبطأ، وبالتالي يساعد في زيادة القدرة على التركيز واليقظة لفترة أطول، حيث يمكن لتناول شطيرة من خبز القمح الكامل مع الجبن أن تساعد على تحسين التركيز لساعة ونصف الساعة، في حين أن مكعبات الشوكولاتة تحسن التركيز لمدة نصف ساعة فقط.3- خبز العجين المخمريتم تحضير العجين المخمر عن طريق تخمير الدقيق والماء بدلًا من استخدام الخميرة، وقد تؤدي عملية التخمير إلى زيادة توفر بعض العناصر الغذائية في الخبز، وعادة لا يوجد سكر مضاف أيضًا.ويبدو أن العجين المخمر له فوائد صحية تتجاوز مجرد توفير الطاقة من الكربوهيدرات، حيث تشير دراسة أجريت عام 2021 في علم البيئة وعلم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، إلى أن العجين المخمر يحتوي على ميكروبيوم خاص به - بما في ذلك البكتيريا "الجيدة" - وأنه يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم.وعند صنعه من الحبوب الكاملة، قد يرفع خبز العجين المخمر نسبة السكر في الدم بشكل أقل من أنواع خبز الحبوب الكاملة الأخرى، وفقًا لمراجعة تحريرية لعام 2020 في "Aging Clinical and Experimental Research".4- خبز البذورتعتبر البذور من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها، حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.وقد ثبت أيضًا أنها تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، وتلعب دورًا في مكافحة مرض السكري والسرطان، وفقًا لمراجعة عام 2022 في "Molecules".وإذا كنت ترغب في تناول خبز البذور، فيجب عليك التأكد من أنه مصنوع من الحبوب الكاملة.5- خبز الموزتحتوي بعض أنواع خبز الموز على الكثير من السكر والزبدة والحبوب المكررة، ولكن الخبز السريع - مثل خبز الموز - عادة ما يكون رائعًا عندما يتم صنعه مع بعض الحبوب الكاملة والدهون الصحية وقليل من السكر.