5 أطعمة تعكر صفو نومك

الوكيل الإخباري - كشف الخبراء عن مجموعة من الأطعمة التي تسبب الأرق وعدم القدرة على النوم المتواصل طوال الليل بفعل احتوائها على مركبات معينة.

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أطعمة تجعل النوم يهرب من عينيك



1- الشوكولاتة

على رأس الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها ليلا هي الشوكولاتة، وذلك لأن المستويات العالية من الكافيين والسكر في شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء تجعلها خيارًا سيئًا.



وغالبا ما تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على الكافيين، الذي يمكن أن يسبب حركة العين السريعة المتكررة .



وفي حال الرغبة في تناول الحلوى قبل النوم، فإن الخبراء يوصون باللجوء إلى البدائل الطبيعية، مثل الكرز والموز.



2- الجبن

يحتل الجبن المركز الثاني في قائمة الأطعمة التي تسبب هرب النوم من العين ليلا، خاصة الجبن القديم، لأنه يحتوي على مستويات عالية من الحمض الأميني تيرامين الذي يساعد على الشعور باليقظة.



3- التوابل

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والحارة بالقرب من وقت النوم، وذلك لأن مادة الكابسيسين الكيميائية الموجودة في معظم البهارات يمكن أن تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يعطل عملية التنظيم الحراري ويسبب تقطع النوم.



4- الأيس كريم

يوصي الخبراء بعدم الإفراط في تناول الأيس كريم، حيث يمكن أن يضر بالنوم الجيد أثناء الليل، لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويسبب نومًا متقطعًا وغير مشبع أثناء الليل.



والأمر نفسه ينطبق على جميع الأطعمة السكرية الأخرى، مثل الكعك والبسكويت، تجنبًا لخطر ارتفاع مستوى السكر في الدم.



5- رقائق البطاطس

رقائق البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الملح، كما أن تناول الكثير من الملح يؤدي إلى جفاف الجسم وزيادة احتباس الماء.

ويوصي الخبراء باستبدال رقائق البطاطس المالحة بالمكسرات الخالية من الملح.

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