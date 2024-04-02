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الثلاثاء، 02-04-2024 01:37 م

أمراض الكلى قد يكون سببها ارتفاع ضغط الدم

كلية


الوكيل الإخباري - أوضح الطبيب إيفان بورتر أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون عامل خطر أساسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة.

وأشار طبيب أمراض الكلى في مستشفى مايو كلينيك الأمريكية إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعمل على إضعاف وإتلاف الأوعية الدموية في الكلى، وهو ما يؤثر على وظائفها وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

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وأكد إيفان بورتر أن ثمة علاقة وثيقة بين الكلى ومرض ضغط الدم، فعادة ما تتسبب أمراض الكلى المزمنة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن لضغط الدم المرتفع أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

 


ونصح الطبيب الأمريكي بعلاج ارتفاع ضغط الدم والعمل على عدم وصول أضراره إلى القلب والكلى عن طريق تغيير نمط الحياة، ودمج الكثير من الحركة خلال اليوم والحفاظ على الوزن الصحي والإقلاع عن التدخين وخفض الإجهاد والتوتر واتباع نظام غذائي صحي مع التقليل من الصوديوم.

 

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