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الإثنين، 13-06-2022 03:06 م

أمراض يحاربها المشي بكفاءة

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الوكيل الإخباري - الحركة بركة، قول شعبي لا يزال متداولاً بشكل كبير ويلجأ إليه خبراء الصحة والتغذية على الدوام، بعدما تأكد أن الخمول والكسل وقلة الحركة هي واحدة من العوامل السيئة التي تزيد من خطر الأمراض المزمنة وعلى رأسها السمنة.

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وتعد الحركة المنتظمة والتي تتمثل في ممارسات عدة، مثل المشي وأداء المهام اليومية في المنزل، وصعود الدرج عوضاً عن استخدام السلالم وغيرها، من الطرق الفعالة في تحسين الصحة العامة وتقوية العظام والعضلات لمنع الإصابة بأمراض معينة مثل آلام الظهر، هشاشة العظام، التهاب المفاصل وغيرها.

وفي هذا السياق، أورد موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الطبية والصحية، مجموعة من الفوائد التي يمكن أن نجنيها من ممارسة المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة كل يوم:

1- المشي رياضة مجانية وتمرين سهل لا يحتاج لمعدات أو تجهيزات خاصة ولا حتى تدريبات معينة، كل ما نحتاجه هو ثياب رياضة مناسبة وحذاء رياضي ذو جودة عالية، وعلينا بالإنطلاق في المشي.
2- المشي وسيلة ترفيه مثالية، تريح العقل والقلب وتعزز الصحة ولا تتطلب جهداً بدنياً عالياً كما هي الحال مع الرياضات الأخرى.
3- المشي يومياً لمدة نصف ساعة يسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز قوة ونشاط الدورة الدموية.
4- تحسين وظيفة الجهاز المناعي ضد الأمراض والمشاكل الصحية.
5- تقوية العظام والعضلات والمفاصل خصوصاً عند النساء وعند التقدم بالسن.
6- المشي يومياً يساعد على تقليل دهون الجسم وحرق السعرات الحرارية، ما يساهم في إنقاص الوزن خصوصاً خلال ممارسة المشي السريع.
7- يسهم المشي في تحسين المزاج وتخفيف التوتر.
8- تحسين عملية التنفس، وضمان حصول الجسم على الأكسجين بكمية أكبر.
تعزيز قوة الجسم وقدرته على التحمل.
9- تقليل مستوى انخفاض الوظيفة العقلية، وبالتالي خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
10- التقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، ومنها أمراض القلب والشرايين، مرض السكري من النوع الثاني، بعض أنواع السرطان، هشاشة العظام، والتهاب المفاصل.

 

 

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