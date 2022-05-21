السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

توفر 200 فرصة عمل للإناث في اربد

الأسهم السعودية تفقد 594 مليار ريال من قيمتها السوقية في 10 جلسات

180 مليون دينار صادرات صناعة عمان من المجوهرات

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

أزمة الغذاء في العالم .. كيف سيتمكن الأردن من بلوغ الأمن الغذائي؟

التربية : تحويل الدوام عن بُعد في المدارس المسائية الأربعاء

11 طلبا للترشح لمركز نقيب الأطباء

ورشة ميدانية لهيئة الطاقة حول إجراءات الرقابة والتنظيم والوقاية الاشعاعية

السبت، 21-05-2022 01:53 م

هل المشي ينزل الوزن بدون رجيم؟

image_750x_628897bda714a


الوكيل الإخباري - أظهرت الدراسات أن المشي كل يوم لمدة ساعة يساعد في خسارة الوزن مع اعتماد نظام غذائي صحي ومعتدل السعرات الحرارية، أي أنه من الضروري إدراج هذا النشاط ضمن حياتكِ اليومية مع نظام غذائي ؛ لأنَّ المشي وحده لا يساعد في إنقاص الوزن حسبما تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى في حديثها لـ"سيدتي.نت".

اضافة اعلان

 

وتتابع الاختصاصية ميرنا متحدثة عن رياضة المشي بالتفصيل في المقال الآتي:

 

الالتزام برياضة المشي
صحيح أن بعض النساء قد يعتبرن المشي رياضة لا تسهم في خسارة الوزن، لكن ما يراه خبراء التغذية أن الالتزام بالمشي لمدة لا تقلّ عن 30 دقيقة يومياً، مع تثبيت النظام الغذائي سوف يساهم في تخفيض الكيلوجرامات الزائدة.
يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها النساء أثناء المشي على عدة عوامل منها الوزن وسرعة المشي. ومع ذلك، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن 6 أشهر من المشي السريع يومياً تؤدي إلى فقدان وزن يبلغ حوالي 8 كيلوجرامات. ومن ثمَّ إذا كان هدفكِ خسارة هذا الوزن نفسه في وقت أسرع يمكن مزج رياضة المشي مع التقليل من السعرات الحرارية اليومية.
ووجدت دراسة أخرى أجريت على النساء اللواتي كن يعانين من السمنة، ومارسن رياضة المشي يومياً لمدة لا تقل عن ساعة واحدة؛ أنهن خسرن الدهون المتمركزة في البطن. لذلك نعتبر أنَّ المشي ينزل الوزن بدون رجيم؛ لأنه يعتبر من أهم الأنشطة الرياضية التي تفتّت الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن ينقصه بشكل طفيف، لذك إذا كنتِ تعانين من الوزن الزائد، فيتوجب عليك اتباع نظام غذائي مع ممارسة المشي.

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
افضل-بروتين-لحرق-الدهون

البروتين بار.. ما هي فوائده وكيفية اختيار أفضل الأنواع

109089

أضرار الإفراط فى تناول المضادات الحيوية أبرزها مقاومة البكتيريا

الشاي الأسود تحتوي على حمض الأوكساليك، الذي يهدد صحة مرضى الكلي -(أرشيفية)

فوائد الشاي الأسود والأخضر المذهلة في اليوم العالمي للشاي

702a71ebe9c875802dbe1446e15dcf94_w750_h500

مشروبات صحية للتغلب على حرارة الصيف

2020_10_9_12_27_51_345

نصائح تحميكِ وتحمي عائلتك في الأجواء المغبرة

image_750x500_60717636600d2

أبرز الأطعمة التي تخفف من آثار التلوث والتدخين على الصحة

أخبار متعلقة
افضل-بروتين-لحرق-الدهون

البروتين بار.. ما هي فوائده وكيفية اختيار أفضل الأنواع

shutterstock_264191096

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكلين الفاكهة فقط يوميا

الرياضة تخفض التوتر وتعزز الثقة بالنفس عند السيدات

نصائح لتحفيز السيدات على ممارسة الرياضة

tbl_articles_article_20715_84036494982-0122-4776-b26b-b3d90bafda19

اسباب فشل انقاص الوزن رغم الحمية

tbl_articles_article_28056_6034f5f681a-e22e-4b2a-99ce-d7584e2b98a3

ما أفضل وقت يمكن أن تمارس فيه رياضة المشي أثناء الصيام خلال رمضان؟