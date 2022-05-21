هل المشي ينزل الوزن بدون رجيم؟

الوكيل الإخباري - أظهرت الدراسات أن المشي كل يوم لمدة ساعة يساعد في خسارة الوزن مع اعتماد نظام غذائي صحي ومعتدل السعرات الحرارية، أي أنه من الضروري إدراج هذا النشاط ضمن حياتكِ اليومية مع نظام غذائي ؛ لأنَّ المشي وحده لا يساعد في إنقاص الوزن حسبما تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى في حديثها لـ"سيدتي.نت".

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وتتابع الاختصاصية ميرنا متحدثة عن رياضة المشي بالتفصيل في المقال الآتي:

الالتزام برياضة المشي

صحيح أن بعض النساء قد يعتبرن المشي رياضة لا تسهم في خسارة الوزن، لكن ما يراه خبراء التغذية أن الالتزام بالمشي لمدة لا تقلّ عن 30 دقيقة يومياً، مع تثبيت النظام الغذائي سوف يساهم في تخفيض الكيلوجرامات الزائدة.

يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها النساء أثناء المشي على عدة عوامل منها الوزن وسرعة المشي. ومع ذلك، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن 6 أشهر من المشي السريع يومياً تؤدي إلى فقدان وزن يبلغ حوالي 8 كيلوجرامات. ومن ثمَّ إذا كان هدفكِ خسارة هذا الوزن نفسه في وقت أسرع يمكن مزج رياضة المشي مع التقليل من السعرات الحرارية اليومية.

ووجدت دراسة أخرى أجريت على النساء اللواتي كن يعانين من السمنة، ومارسن رياضة المشي يومياً لمدة لا تقل عن ساعة واحدة؛ أنهن خسرن الدهون المتمركزة في البطن. لذلك نعتبر أنَّ المشي ينزل الوزن بدون رجيم؛ لأنه يعتبر من أهم الأنشطة الرياضية التي تفتّت الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن ينقصه بشكل طفيف، لذك إذا كنتِ تعانين من الوزن الزائد، فيتوجب عليك اتباع نظام غذائي مع ممارسة المشي.

سيدتي