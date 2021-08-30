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الإثنين، 30-08-2021 02:10 م

أهم فوائد عشبة القرض الصحية

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الوكيل الإخباري - عشبة القرض شجرة متوسطة الحجم تنمو في المناطق الجافة بأفريقيا والهند وأستراليا والجزيرة العربية، وتُعرف باسم شجرة السنط أو الصمغ العربي أيضًا، واللحاء والجذور والأوراق والصمغ هي الأجزاء الأكثر استخدامًا للأغراض العلاجية.

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إليكِ أهم فوائد عشبة القرض الصحية: 

 

1- تخفيف الشعور بالآلام: يتميز صمغ الأكاسيا المستخلص من عشبة القرض بقوامه اللزج طبيعيًّا، ويساعد استخدامه على تقليل التهابات الجسم الشائعة، وتخفيف الشعور بالألم، خاصةً آلام المعدة أو الحلق. 

2- تسريع التئام الجروح: يمكن استخدام عشبة القرض كعلاج موضعي للمساعدة على التئام الجروح سريعًا، لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية كالقلويات والفلافونويدات، التي تسرع التئام الجروح. 

3- تحسين صحة القلب: تحتوي عشبة القرض على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، ما يحافظ على الكوليسترول الجيد في الدم، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى دوره في إنقاص الوزن. 

4- علاج مشكلات الفم والأسنان: يمكن استخلاص بعض المواد من عشبة القرض، التي تُعرف باسم "أكاسيا كاتشو" واستخدامها في تصنيع أنواع غسول الفم العلاجية التي تخفف التهابات اللثة.

5- كذلك يُستخدم مسحوق الأكاسيا في تحضير أنواع من معجون الأسنان العشبي، الذي ثبت أنه ينظف الأسنان بلطف دون إتلاف طبقة المينا، مع إزالة أكثر من ثلثي ترسبات الأسنان. 

6- التخلص من الدهون المتراكمة: يمكن لعشبة القرض الحفاظ على وزن صحي مع تقليل دهون الجسم بشكل عام، إذ يشير بعض الدراسات الطبية إلى أن تناول صمغ الأكاسيا المستخلص من عشبة القرض بشكل يومي لمدة ستة أسابيع، يمكن أن يقلل مؤشر كتلة الجسم بنسبة ملحوظة. 

7- تهدئة السعال والتهابات الحلق: نظرًا لخواصه المهدئة للالتهابات وتهيج الجسم، يهدئ صمغ الأكاسيا السعال، ويمكن خلطه مع محاليل علاج الحلق للتخلص من المخاط الزائد، ومنع التهابات الحلق المتكررة، وتخفيف أعراضها. 

 

يمكن استخدام عشبة القرض بأكثر من طريقة، منها:

1- حرقها واستخدامها للاستنشاق وتنقية الحلق ومجرى الهواء.

2- استخدام الصمغ المستخلص من لحاء شجرة القرض أو صمغ الأكاسيا للمضغ وعلاج آلام الأسنان والتهابات اللثة بشكل فوري. 

3- تناول مسحوق عشبة القرض بغرض التخسيس وإنقاص الوزن الزائد، فتستخدم لتحضير شاي عشبي دافئ يتم تناوله مرة واحدة يوميًّا.

4- استخدام عشبة القرض لعلاج مشكلات الشعر لخواصها المطهرة، فتستخدم لتحضير غسول لشطف الشعر وفروة الرأس، من خلال نقع العشبة في كوب من الماء الدافئ، وتصفيته جيدًا. 

المصدر- سوبر ماما 

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