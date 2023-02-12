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الأحد، 12-02-2023 04:53 م

5 فوائد لتناول الزنجبيل

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الوكيل الإخباري- يوفر الزنجبيل مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، مما يجعله مكوناً مشتركاً في العديد من الثقافات والمأكولات حول العالم، وتساعد العناصر الموجودة في الزنجيل في تعزيز عملية الهضم بكفاءة، لذلك لا يبقى الطعام في الجهاز الهضمي لفترة طويلة من الزمن.

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وتلعب مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الزنجبيل دوراً مهماً في مساعدة الجسم على التعامل مع الجذور الحرة، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري. بصرف النظر عن كونه غنياً بالبوتاسيوم، فماء الزنجبيل غني أيضاً بالمعادن الأخرى.

غني بمضادات الأكسدة

تقليل الالتهاب

زيادة حركية الجهاز الهضمي

فقدان الوزن ويحد من السمنة

التقليل من مستويات الكوليسترول

 

عكاظ

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