ابتكار طريقة تمنع تساقط الشعر أثناء العلاج الكيماوي

الوكيل الإخباري- يستكمل مجموعة من العلماء دراستهم حول طريقة توقف فقدان الشعر لدى مرضى السرطان أثناء تلقيهم العلاج الكيماوي الذي يتسبب في تدمير الخلايا السليمة، وكذلك الخلايا السرطانية، مع آثار جانبية تشمل تساقط الشعر.

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ونشر موقع "دايلي ميل" البريطاني تفاصيل هذه الدراسة، التي وجد فيها علماء في جامعة مانشستر أن مثبطات CDK4 / 6 تجعل بصيلات الشعر، أقل عرضة لعقاقير العلاج الكيميائي، التي تسمى taxanes. وأدت هذه المثبطات، التي تعمل عن طريق منع انقسام الخلايا، إلى إبطاء تكاثر الخلايا في قاعدة بصيلات الشعر.



واعترف العلماء، الذين نشروا نتائجهم في مجلة EMBO Molecular Medicine، أن الدراسة تبدو "غير بديهية"، مشددين على ان ما يصل إلى 8% من المرضى قد يرفضون العلاج الكيماوي، بسبب العبء النفسي لفقدان الشعر.



ويوصي الأطباء المرضى بارتداء قبعات باردة لأنها تقلل تدفق الدم إلى فروة الرأس عن طريق خفض درجة حرارته. وهذا يمنع وصول الكثير من العقاقير الكيماوية إلى بصيلات الشعر، ولكن هذه الطريقة ليست مناسبة أو فعالة لجميع أنواع السرطان، وتتطلب أن يقضي المرضى فترة أطول في المستشفى.



وقال معد الدراسة، الدكتور تالفن بوربا إنه "على الرغم من أن هذا يبدو في البداية غير بديهي، فقد وجدنا أن مثبطات CDK4 / 6 يمكن استخدامها مؤقتا لوقف انقسام الخلايا، دون تشجيع تأثيرات سمية إضافية في بصيلات الشعر".



ووجدت الدراسة أيضا أن الخلايا المقسمة المتخصصة في قاعدة بصيلات الشعر، ضرورية لإنتاج الشعر نفسه، والخلايا الجذعية التي تنشأ منها هي الأكثر عرضة لـ taxanes. لذا، يجب حماية هذه الخلايا بشكل أكبر من آثار العلاج الكيميائي غير المرغوب فيها.



ويأمل العلماء أن تؤدي دراستهم إلى مزيد من العلاجات الموضعية، التي تبطئ انقسام الخلية في بصيلات فروة الرأس أثناء العلاج الكيماوي.

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