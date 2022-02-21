الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

قرار هام لوزير العمل عن العمّال غير الأردنيين والفتيات العاملات في البارات والأندية الليلية - وثائق

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أردنية تستحدث مشروعاً لصناعة زبدة الفول السوداني

الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

هام من الضمان حول زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع - تفاصيل

اصابة الخصاونة بكورونا تلغي اللقاء مع السيسي

الإثنين، 21-02-2022 02:57 م

ابتكار طريقة تمنع تساقط الشعر أثناء العلاج الكيماوي

62e015d90666548b7ac61e2a722702b1


الوكيل الإخباري- يستكمل مجموعة من العلماء دراستهم حول طريقة توقف فقدان الشعر لدى مرضى السرطان أثناء تلقيهم العلاج الكيماوي الذي يتسبب في تدمير الخلايا السليمة، وكذلك الخلايا السرطانية، مع آثار جانبية تشمل تساقط الشعر.

اضافة اعلان


ونشر موقع "دايلي ميل" البريطاني تفاصيل هذه الدراسة، التي وجد فيها علماء في جامعة مانشستر أن مثبطات CDK4 / 6 تجعل بصيلات الشعر، أقل عرضة لعقاقير العلاج الكيميائي، التي تسمى taxanes. وأدت هذه المثبطات، التي تعمل عن طريق منع انقسام الخلايا، إلى إبطاء تكاثر الخلايا في قاعدة بصيلات الشعر.


واعترف العلماء، الذين نشروا نتائجهم في مجلة EMBO Molecular Medicine، أن الدراسة تبدو "غير بديهية"، مشددين على ان ما يصل إلى 8% من المرضى قد يرفضون العلاج الكيماوي، بسبب العبء النفسي لفقدان الشعر.


ويوصي الأطباء المرضى بارتداء قبعات باردة لأنها تقلل تدفق الدم إلى فروة الرأس عن طريق خفض درجة حرارته. وهذا يمنع وصول الكثير من العقاقير الكيماوية إلى بصيلات الشعر، ولكن هذه الطريقة ليست مناسبة أو فعالة لجميع أنواع السرطان، وتتطلب أن يقضي المرضى فترة أطول في المستشفى.


وقال معد الدراسة، الدكتور تالفن بوربا إنه "على الرغم من أن هذا يبدو في البداية غير بديهي، فقد وجدنا أن مثبطات CDK4 / 6 يمكن استخدامها مؤقتا لوقف انقسام الخلايا، دون تشجيع تأثيرات سمية إضافية في بصيلات الشعر".


ووجدت الدراسة أيضا أن الخلايا المقسمة المتخصصة في قاعدة بصيلات الشعر، ضرورية لإنتاج الشعر نفسه، والخلايا الجذعية التي تنشأ منها هي الأكثر عرضة لـ taxanes. لذا، يجب حماية هذه الخلايا بشكل أكبر من آثار العلاج الكيميائي غير المرغوب فيها.


ويأمل العلماء أن تؤدي دراستهم إلى مزيد من العلاجات الموضعية، التي تبطئ انقسام الخلية في بصيلات فروة الرأس أثناء العلاج الكيماوي.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هل-الذبحة-الصدرية-تسبب-الوفاة

علاج جيني يحمي ضحايا الذبحة القلبية

70235a4b-1881-4bf5-81c6-e7d2cd44f03c

فواكه تساعد على خفض نسبة السكر في الدم

60cd47e3-15a9-4090-b5a2-52b36c86fead

الشعور بالدوار بعد الوقوف.. السبب والعلاج

tbl_articles_article_25634_671bf7e2ed8-2a14-41fb-b973-1926e0779351

وجبة بسيطة وخفيفة تساعدك على النوم

6bca4316-0eaf-481e-aba8-c799c02a8ed6

خطوات للتعامل مع الحازوقة لدى رضيعك

2020_11_14_12_40_13_251

أطعمة مجمدة لتقليل دهون منطقة البطن

أخبار متعلقة
1dd3e7d9-bef1-435f-b934-25352a884f22

شفاء أول امرأة بالعالم من الايدز والسرطان بعلاج الخلايا الجذعية

127-121908-does-autologous-blood-injection-stop-hair-loss-2

هل يوقف الحقن بالدم الذاتي تساقط الشعر؟