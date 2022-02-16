شفاء أول امرأة بالعالم من الايدز والسرطان بعلاج الخلايا الجذعية

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريراً عن شفاء أول امرأة في العالم من فيروس نقص المناعة البشرية بعد تلقي علاج نادر - لكنه خطير - بالخلايا الجذعية لمحاربة كل من الفيروس والسرطان.

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وذكرت الصحيفة ان المرأة يطلق عليها اسم "مريضة نيويورك" شُفيت وظيفياً من فيروس نقص المناعة البشرية ، هي رابع شخص على الإطلاق وأول أنثى تلقت علاجًا خطيرًا بالخلايا الجذعية منذ أربع سنوات أدى إلى تطهير جسدها من الفيروس والسرطان.



واضافت الصحيفة نقلاً عن اطباء انه ونظراً لمدى خطورة العلاج ، يوصي الخبراء باستخدامه فقط على مرضى السرطان الذين من المحتمل أن يموتوا دون تدخل طبي كبير.



كانت المرأة أيضًا مريضة بالسرطان ، وتلقت علاجًا يهدف إلى مكافحة كلا المرضين في وقت واحد - ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر لدرجة أنه تم اعتبار استخدامه على الأشخاص الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالسرطان في مرحلة متأخرة أمر "غير اخلاقي"



من أجل إجراء هذا العلاج ، كان يجب على الأطباء أولاً العثور على متبرع لديه طفرة نادرة تجعله مقاومًا للفيروس.



ونظراً لأن علاج الخلايا الجذعية هذا يمكن أن يؤدي غالباً إلى وفاة المريض، فلن يستخدمه الخبراء على الشخص الصحي الذي يمكنه إدارة فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الطرق العادية.



بدلاً من ذلك ، يركز هذا العلاج على الأشخاص في المراحل الأخيرة من تشخيص السرطان والذين من المحتمل أن يموتوا على أي حال ما لم يتم إجراء تدخل طبي كبير.



يقول الباحثون إن هناك ما يصل إلى 50 مريضا يمكنهم إجراء العملية كل عام ، من بين أكثر من مليون أمريكي يكافحون فيروس نقص المناعة البشرية.

تم تشخيص المرأة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2013 وسرطان الدم في عام 2017.



وتلقت المرأة العلاج منذ أربع سنوات .



وفي الوقت الذي بدأ فيه السرطان في الشفاء وتوقف علاجها من فيروس نقص المناعة البشرية في الشتاء الماضي، أفاد الأطباء أن جسدها كان يتفاعل بشكل جيد مع العلاج ، وسرعان ما رأت نتائج إيجابية.



على الرغم من التوقف عن علاج فيروس نقص المناعة البشرية منذ أكثر من عام ، إلا أن الفيروس لم يعاود الظهور فيها. يُظهر المسح المتكرر لجسمها عدم وجود خلايا فيروس نقص المناعة البشرية.