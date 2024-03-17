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الأحد، 17-03-2024 10:57 ص

احذرها.. أخطاء شائعة في رمضان تصيبك بالتخمة

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الوكيل الإخباري - خلال شهر رمضان ، يشعر العديد من الصائمين بالتخمة بعد وجبة الإفطار، وذلك يعود إلى عدة أسباب منها زيادة تناول الأطعمة وقت الإفطار، وذلك لا يعود فقط لنوعية الأطعمة المتناولة وإنما أيضًا لبعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الصائمون خلال فترة الصيام.

أخطاء يقع فيها الصائمون خلال شهر رمضان تسبب التخمة

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عادات خاطئة في وجبة الإفطار
1. تناول الأطعمة الدهنية
بدء الإفطار بتناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل المقليات والأطعمة الدسمة، أمر خاطئ.
وينصح الأطباء بالبدء بتناول السكريات البسيطة التي يسهل هضمها، مثل التمر الذي يحتوي على سكريات سريعة الامتصاص.
2. تناول المشروبات الباردة
تناول المشروبات الباردة يؤدي إلى مشاكل في عملية الهضم والشعور بالتخمة السريعة التي تقلل الشهية.
3. تناول كميات كبيرة من الطعام
من الأفضل تناول وجبات صغيرة ومتعددة على فترات مختلفة خلال فترة الإفطار وأثناء الليل، مثل وجبة الإفطار ووجبة بعد صلاة التراويح ووجبة السحور، بدلاً من تناول وجبة كبيرة واحدة، وهذا يساعد على تجنب الشعور بالتخمة الزائدة.
4. تناول الحلويات بشكل مفرط
ينصح بتجنب تناول الحلويات بكميات كبيرة، نظرًا لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون وحدوث السمنة والشعور بالتخمة.
5. تناول الطعام بشكل سريع
تناول الطعام بشكل سريع عادة سيئة عمومًا، ولكن في رمضان يكون لها تأثير أكبر بسبب فترة الصيام التي تجعل المعدة خاوية، لذا فمن الأفضل تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، حيث يساعد ذلك على تسهيل عملية الهضم وتجنب الشعور بالتخمة السريعة.
6. التوقف عن ممارسة الرياضة
يتجاهل بعض الأشخاص ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، في حين أن ممارسة الرياضة لها تأثير إيجابي على النشاط والحيوية وتحسين المزاج والصحة العامة.


أخطاء يقع فيها الصائمون في وجبة السحور
- شرب الماء بكثرة، وينصح بشرب الماء بكميات مناسبة وعدم الإفراط في تناوله خلال السحور.
- الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والمنبهات التي تسبب العطش خلال ساعات الصيام.
- تناول الوجبات الدسمة والسكريات، وينصح خبراء التغذية بضرورة تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على مصادر مختلفة للبروتين والكربوهيدرات والألياف
- إهمال وجبة السحور.

 

الكونسلتو 

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