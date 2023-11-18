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السبت، 18-11-2023 04:07 م

احذرها.. أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب في عمل الكلى

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الوكيل الإخباري - الكلى تقوم بدور حيوي في تصفية النفايات من الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما أنها تقوم بإفراز الهرمونات التي تلعب دورًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحافظ على حالة صحية جيدة للعظام، بالإضافة إلى تنظيم ضغط الدم.

أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب في عمل الكلى

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1. عين الجمل
المكسرات تحتوي على معادن تُدعى الأوكسالات، وهي تسهم في تكوين حصى الكلى، لذا يُنصح لأولئك الذين يعانون من حصوات الكلى تجنب تناول جميع أنواع المكسرات.
بينما يمكن للأصحاء تناولها بكميات معتدلة، ولكن ينصح الأطباء أيضا بضرورة الاعتدال في تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات.


2. الأفوكادو
الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، والذي يمكن أن يؤثر على توازن السوائل في الكلى، ويفضل أن يكون تناول الأفوكادو معتدلاً لمن لا يعانون من مشاكل في الكلى.


3. الكافيين
يعد الكافيين مدرًا خفيفًا للبول واستهلاكه بكميات كبيرة على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر تفاقم أمراض الكلى المزمنة وحصى الكلى، لذا يجب تناول الكافيين بحذر واعتدال.


4. منتجات الألبان
تحتوي منتجات الألبان على كميات كبيرة من الكالسيوم، ويُنصح لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى بتقليل تناولهم لمنتجات الألبان، لأنها تتسبب في زيادة مستوى الكالسيوم في البول، وبالتالي الإصابة بحصى الكلى.
5. الملح
الصوديوم يعمل مع البوتاسيوم في الحفاظ على توازن السوائل في الكلى، وتناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم ويسبب مشاكل في الكلى، نظرًا لأن الكلى في هذه الحالة تحاول الاحتفاظ بالمياه من أجل تخفيف الملح في مجرى الدم.


6. اللحوم
تحتوي اللحوم على كميات كبيرة من البروتين، وتناول الكثير منه يمكن أن يكون صعبًا على الكلى.
وإذا تناول الشخص كميات زائدة من اللحوم، فإنه يعرض نفسه لخطر الإصابة بأمراض الكلى.


7. المحليات الاصطناعية
بعض الأشخاص يعانون من زيادة في وظائف الكلى بعد تناول محليات اصطناعية، نظرًا لأنها ينتج عنها انخفاض في وظائف الكلى ولذا يفضل تجنبها أو استخدام بدائل طبيعية.

 

الكونسلتو

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