مكملات غذائية وأدوية لا تتناولها معا

الوكيل الإخباري - تعويض المكملات الغذائية للنقص في العناصر الغذائية يعتبر خطوة هامة للعديد من الأشخاص، وفقًا للطبيب المختص، ومع ذلك، هناك قواعد معينة يجب اتباعها عند استخدام المكملات الغذائية، وعلى وجه الخصوص عند تناولها مع بعض أنواع الأدوية.



مكملات غذائية وأدوية لا تتناولها معًا

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1- مكملات زيت السمك وبعض الأدوية

تناول مكملات زيت السمك مع أدوية ضغط الدم يمكن أن يزيد من تأثير هذه الأدوية ويؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل خطير.

كما يجب تجنب تناول زيت السمك مع الأدوية التي تزيد من ميوعة الدم أو تقلل من تخثره، حيث يمكن أن يزيد من خطر النزيف.



2- مكملات الكالسيوم وبعض الأدوية

تؤثر مكملات الكالسيوم سلبًا على فعالية العديد من أنواع الأدوية، بما في ذلك أدوية هشاشة العظام وضغط الدم والمضادات الحيوية وقصور الغدة الدرقية، ويجب تجنب تناولها في نفس الوقت مع هذه الأدوية.



3- مكملات فيتامين د وبعض الأدوية

فيتامين د قد يقلل من فعالية بعض الأدوية المستخدمة لخفض الكولسترول وقد يؤثر سلبًا على أدوية ضغط الدم.

ويجب تجنب تناول جرعات عالية من فيتامين د مع الأدوية المدرة للبول، حيث يمكن أن يزيد من مستويات الكالسيوم في الجسم بشكل خطير ويسبب مشاكل في الكلى.



4- مكملات الزنك وبعض الأدوية

تناول مكملات الزنك مع بعض المضادات الحيوية يمكن أن يعيق امتصاص الزنك والمضاد الحيوي.

ويفضل تناول المضاد الحيوي بعد مرور 2-6 ساعات من تناول مكملات الزنك، هذا ينطبق أيضًا على الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب .



5- مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم

تناول مكملات الكالسيوم مع مكملات المغنيسيوم في نفس الوقت يمكن أن يقلل من فعاليتهما وامتصاصهما بشكل صحيح.

ويفضل تناولهما بفاصل زمني يتراوح بين ساعتين يوجد أي تفاعلات معروفة بين مكملات فيتامين D والأدوية المثبطة للجهاز المناعي.

ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا عند تناول أي مكملات غذائية أو أدوية جديدة، ويفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في استخدامها.



6- الزنك ومكملات النحاس

على الرغم من فوائد الزنك المتعددة، مثل تعزيز جهاز المناعة وتقليل مدة نزلات البرد وغيرها، إلا أنه يجب أن تدرك أن تناول الزنك يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على امتصاص النحاس.



7- الحديد والشاي

على الرغم من أن الحديد ضروري ومهم لنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم وتوزيعه فيها، إلا أن تناول مكملات الحديد مع الشاي الأخضر أو الشاي العادي أو مكملات الكركم قد يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد بشكل صحيح.



8- البوتاسيوم والكالسيوم

مكملات البوتاسيوم والكالسيوم لا يمتصها الجسم بكفاءة عند تناولهما معًا.

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات رطوبة عالية أو يمارسون الرياضة في بيئة رطبة، أو الذين يعانون من مشاكل هضمية ونقص في البوتاسيوم، قد يكون لديهم صعوبة في امتصاص البوتاسيوم.



9- فيتامين ك ومميعات الدم

لا يجب تجنب تناول فيتامين ك مع مميعات الدم، لأنه يقلل من فعالية هذه الأدوية، ويُفضل تقليل تناول مصادر الفيتامين ك الطبيعية عند تناول أدوية مميعة للدم.

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