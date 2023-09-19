احذرها .. علامات مرضية تنذرك بنزيف المخ

الوكيل الإخباري - نزيف الدماغ هو نوع من السكتة الدماغية، يحدث بسبب انفجار أحد الشرايين في الدماغ ويسبب نزيفا موضعيا في الأنسجة المحيطة، وهذا النوع من النزيف يقتل خلايا المخ.

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ما هي أعراض نزيف الدماغ؟

يمكن أن تختلف أعراض نزيف الدماغ، حيث تعتمد على موقع النزيف، وشدة النزيف، وكمية الأنسجة المتضررة، وتميل الأعراض إلى التطور فجأة، وقد تتفاقم تدريجيا.



وإذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية، فمن المحتمل أن تكون مصابا بنزيف في المخ، وتشمل ما يلي:

- صداع شديد مفاجئ.

- نوبات الصرع دون وجود تاريخ سابق للنوبات.

- ضعف في الذراع أو الساق.

- الغثيان أو القيء.

- الخمول.

- التغيرات في الرؤية.

- وخز أو خدر.

- صعوبة في التحدث أو فهم الكلام.

- صعوبة في البلع.

- صعوبة في الكتابة أو القراءة.

- فقدان المهارات الحركية الدقيقة، مثل ارتعاش اليد.

- فقدان التوازن.

- اضطراب حاسة التذوق.

- فقدان الوعي.



ويمكن أن يكون العديد من هذه الأعراض ناجما عن حالات أخرى غير نزيف الدماغ.

هل يمكن للأشخاص التعافي من خطورة نزيف الدماغ؟

تعتمد مدى استجابة المريض لعلاج نزيف الدماغ على حجم النزف وكمية التورم، وبعض المرضى يتعافون تماما.

وتشمل المضاعفات المحتملة لنزيف الدماغ السكتة الدماغية، أو فقدان وظائف المخ، أو النوبات، أو الآثار الجانبية للأدوية أو العلاجات، أو فقدان الحياة.

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