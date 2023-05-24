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الأربعاء، 24-05-2023 03:58 م

احذر من هذا الأمر في الزيت.. يغير خواصه ويسبب امراض خطيرة !

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الوكيل الإخباري- حذرت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر ، من إعادة تدوير أو إعادة تكرير زيوت الطعام المستعملة، مؤكدة أنه يسبب السرطان.

وقالت خلال جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، إنه تحذر من هذا الأمر بسبب "انتشار فيديوهات لأشخاص يتمتعون بجهل مرعب، أو ليس لديهم ضمير أو ساعين لنسب مشاهدات بغض النظر عن أضرار المحتوى الذي يقدمونه".

وأضافت: "لازم نفهم إن الزيت المستعمل هو زيت فقد كل أو بعض خواصه الطبيعية أثناء الإستعمال، وتنخفض جودته كما تتغيّر لزوجته وتزيد الحموضة فيه، كما يزيد محتواه المائي وتكثر الشوائب المعدنية به وهو ما يتسبب في أن لونه يصبح أغمق، كما تتغير رائحته".

وتابعت: "كل اللي فات ده أعتقد كفاية إنكم تدركوا مخاطر إعادة تدوير أو تكرير مثل هذه الزيوت واستعمالها استعمالات غذائية".

وأكدت أن هذه العملية تتسبب في تغيرات كيميائية عنيفة وحادة للزيت، وتعتمد شدتها على عوامل كثيرة، حيث تتكسر هذه الروابط الكيميائية أثناء استخدام الزيت ومع الحرارة، وبالتالي تتحلل المواد الغذائية فيه، وينتج عنها أكسدة تتسبب في تكوين الشوائب الضارة".

وواصلت: "الزيوت مع الاستخدام تتلف بسبب تعرضها للضوء والأكسجين، وبالتالي تتغير خصائصها الطبيعية، ولذلك تصبح من مسببات السرطان وغير صالحة لإعادة الاستخدام".

وأوضحت أن "تكرير الزيوت بتلك الطرق المتبعة في هذه الفيديوهات جريمة في حق صحتنا، حيث يتم تنقية لون الزيت فقط، لكن يظل تركيبه الكيميائي متغير ومتكسر لروابطه ومتحلل المكونات".

وطالبت بالاتصال على الرقم الساخن لوزارة البيئة، مبادرة تبديل الزيوت 19481 أو التعامل مع green pan، وأن تحذروا من بيع الزيوت المستعملة.

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مصراوي 

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